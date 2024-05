Rugby Lecco nella storia, promosso in Serie A

I lecchesi battono il CUS Genova Rugby 55-0

La promozione arriva grazie al miglior secondo posto di tutta la Serie B

LECCO – Davanti al pubblico delle grandi occasioni, che ha gremito in ogni ordine di posti la tribuna del centro sportivo “Al Bione” il Rugby Lecco ha vinto la partita contro il CUS Genova Rugby ed è stato matematicamente promosso in Serie A.

La partita tra lariani e liguri si sarebbe dovuta giocare due settimane fa, ma venne posticipata a causa di un grave lutto che colpì un giocatore della squadra genovese. A seguito del rinvio, la partita è stata spostata la settimana successiva alla fine del campionato, terminato domenica scorsa sul campo della capolista Piacenza.

Oggi la gara è stata recuperata e il divario tra le due formazioni è subito apparso evidente. I Leoni blucelesti hanno chiuso i conti già nel primo tempo (31-0) per poi dilagare nella ripresa con un roboante 55-0 che ha dato il via alla grande festa: per la prima volta nella sua ultra decennale storia, il Rugby Lecco disputerà il campionato di Serie A Elite, secondo torneo nazionale.

La promozione la squadra di coach Sebastian Damiani se l’è guadagnata grazie a un cambio di regolamento in corsa, che ha permesso alla migliore seconda di tutti e quattro i gironi – il Rugby Lecco, appunto – di ottenere il salto di categoria.

RUGBY LECCO – CUS GENOVA RUGBY 55-0

METE:

CALCIO DI PUNIZIONE: