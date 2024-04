Picco Lecco. Federico Belloni secondo allenatore al fianco di Milano

Il tecnico, classe 1983, è attivo nel volley dal 2010

“Sarà un’annata stimolante con un roster molto giovane”

LECCO – Federico Belloni sarà al fianco di Gianfranco Milano sulla panchina della Orocash Picco Lecco, in qualità di secondo allenatore. Belloni, classe 1983, è attivo nel mondo del volley dal 2010. Nelle ultime 4 stagioni ha lavorato per il Vero Volley a Monza, settore giovanile, prima altri 4 anni al Vero Volley ma a Milano, alla Viscontini, settore giovanile e in precedenza nel Visette Volley a Settimo M.se, sempre nel settore giovanile.

Nella stagione passata stagione ha allenato l’under 14 e l’under 16, oltre che coordinare l’intero settore giovanile dal mese di gennaio della Picco Lecco: “Orgoglioso del percorso in questa stagione e strafelice della riconferma – ha detto -. Sarà un’annata stimolante con un roster molto giovane: l’esperienza di Gianfranco Milano sarà la chiave per ottenere dei risultati di grande prestigio… non vedo l’ora di iniziare!”