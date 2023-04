Basket Serie C Silver. Disastro Calolzio, Mandello torna in D

I ragazzi di coach Mazzoleni mai in partita contro Gorle

Mandello perde ad Appiano Gentile e retrocede

OLGINATE – Partita da incubo al PalaRavasio. L’Enginux Calolziocorte non scende praticamente in campo, subendo una clamorosa “scoppola” dalla Bellini Gorle. I calolziesi dicono addio al quarto posto in classifica, attendendo il resto dei risultati per scoprire il piazzamento finale.

Fin da subito si capisce che non è aria. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni ci mettono sette minuti a trovare il primo canestro dal campo (4-14) e al riposo di metà partita vanno negli spogliatoi con la metà dei punti degli avversari (25-50).

Durante la ripresa le cose addirittura peggiorano. Gorle tocca i quaranta punti di vantaggio, Calolzio ricuce leggermente ma chiude comunque con una pesantissima sconfitta.

“C’è poco da dire – dichiara un amareggiato coach Mazzoleni – non abbiamo avuto lo stesso atteggiamento che ci ha permesso di fare bene contro Cantù. Abbiamo fatto il contrario di tutto quello che dovevamo fare”.

ENGINUX CALOLZIOCORTE – BELLINI GORLE 52-86

PARZIALI: 9-23; 25-50; 30-71

CALOLZIOCORTE: Paduano, Meroni, Pirovano 9, Castagna 2, Mazzoleni 1, Rusconi 11, Minari, Longhi 4, Galli 2, Crippa M. 6, Tentori 13, Crippa R. 4

APPIANO GENTILE – Finisce con una sconfitta e la retrocessione diretta – penultima – il campionato della Tecnoadda Mandello di coach Federico Tocalli. I lecchesi sono stati sconfitti sul campo di Appiano, perdendo 78-72

I lecchesi avevano bisogno di espugnare il campo della Novacaritas Appiano e per tre quarti (50-57) tutto sembrava filare liscio. Nell’ultima frazione i lariani sono crollati, anche a causa delle notizie che arrivavano dai campi di Vimercate e Varedo. La salvezza sarebbe dovuto passare dalla sconfitta delle rivali, che però hanno entrambe vinto.

“Abbiamo perso una partita condotta per oltre trenta minuti, fa meno male perché hanno vinto sia Vimercato che Varedo – dichiara coach Tocalli – bene il primo tempo, ma nelle ultime settimane ci siamo sempre allenati in pochi e nell’ultimo periodo l’abbiamo pagato, visto le rotazioni corte. Dispiace ma obiettivamente, per come è andata l’annata, era difficile evitare una retrocessione che fa comunque male”.

NOVACARITAS APPIANO – TECNOADDA MANDELLO 78-72

PARZIALI: 16-17, 30-43, 50-57

MANDELLO: Marrazzo 4, Pozzi, Ratti 4, Puglisi 10, Niang 14, Balatti 6, Lafranconi 3, Combi 2, Radaelli 29, Scala.