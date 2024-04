Basket Serie C. WBT Calolzio, crisi senza fine

Tre quarti buoni, poi sconfitta a Viadana (78-64)

Lecchesi ancora alla ricerca della prima vittoria nella 2° fase

VIADANA (MN) – LA WBT Calolziocorte ha perso sul campo della Saviola Viadana la quarta partita consecutiva. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni hanno concluso il girone di andata della seconda fase senza riuscire a conquistare neanche un foglietto rosa e la classifica si fa molto preoccupante ora.

Il primo quarto sono proprio i calolziesi ad avere la meglio, chiudendolo 15-20. Nella seconda frazione sono i padroni di casa ad avere la meglio, andando al riposo lungo con un piccolo margine (38-34).

Calolzio non molla la partita nel terzo quarto, che le due squadre chiudono entrambe con 18 punti segnate. Purtroppo per coach Angelo Mazzoleni, l’ultima frazione della partita non è pari alle altre tre e Viadana ne approfitta vincendo 78-64.

Inutili le buone prove di Stefano Radaelli (25 punti) e Martino Rusconi (17).

“Peccato, ci credevo e ci credevamo, ma abbiamo buttato tutto nell’ultima frazione – dichiara coach Mazzoleni – dobbiamo cercare di ripartire dai primi tre quarti e tornare sulla strada giusta”.

SAVIOLA VIADANA – WBT CALOLZIOCORTE 78-64

PARZIALI:15-20; 38-34; 56-52

CALOLZIOCORTE: Papini, Rusconi 17, Paduano 3, Meroni 2, Pirovano 5, Mazzoleni 3, Castagna 2, Longhi 2, Perego 1, Radaelli 25, Combi 4. All. Mazzoleni.