Ginnastica Artistica. Archè sei podi al campionato individuale Silver LA3

Grandi prestazioni per le calolziesi in quel di Lissone

LISSONE – Prima prova del campionato individuale Silver LA3 per i gruppi avanzati di Artistica Femminile di Ginnastica Archè, impegnati a Lissone nello scorso weekend. Queste le ginnaste in campo gara:

ALLIEVE 3: Anna Marchioro

ALLIEVE 4 Gloria Billong Bakal, Ingrid Corno, Ilenia Giannetta, Sara Micheli, Elisa Noris

JUNIOR 1 Francesca Borroni

JUNIOR 2 Martina Brumana, Sara Dossi, Arianna Fino

JUNIOR 3 Lucia Mangili

SENIOR 1 Giulia Alvaro, Silvia Giannetta, Giorgia Venneri

SENIOR 2 Carole Spreafico

Grandi soddisfazioni per il gruppo formato da Junior e Senior:

Francesca Borroni (J1) ha conquistato il 3° posto al Volteggio

Fra le J2, Sara Dossi ha conquistato la 7^ posizione (ad 1 punto dalla prima), Arianna Fino si è classificata 10^, Martina Brumana 11^.

Lucia Mangili (J3) ha ottenuto la 3^ posizione alla Trave

Fra le S1, Giulia Alvaro si è posizionata 2^ in classifica generale, conquistando il 2° posto sia al Volteggio che alla Trave; Silvia Giannetta conquista la 6^ posizione in cl. generale e Giorgia Venneri la 7^.

Carole Spreafico (S2) conquista la 1^ posizione in classifica generale, con il 1° posto al Volteggio, il 1° posto alla Trave e il 2° al corpo libero.

Ottima la gara condotta anche dalle Allieve che hanno portato a casa punteggi significativi a volteggio (dove Gloria Billong Bakal ha ottenuto il miglior punteggio) e corpo libero (in cui si è distinta Ilenia Giannetta con il terzo miglior punteggio). Peccato per la trave che, per tutte, ha influenzato in maniera significativa il risultato finale. Nel complesso comunque hanno svolto una gara all’altezza del loro livello, in cui hanno dato il massimo delle proprie possibilità, e che servirà come spunto per gli allenamenti in palestra in vista delle prossime competizioni.