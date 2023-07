Canottaggio. Luigi Festorazzi in azzurro alla Coupe de la Jeunesse

Il perledese e atleta dell’ASD Canottieri Moto Guzzi gareggerà nel quattro senza

Gli atleti della Nazionale sono già in viaggio per Amsterdam: la competizione prenderà il via domani, venerdì, e durerà fino a domenica

PERLEDO/MANDELLO – Nelle acque del Bosbaan ci sarà anche un po’ di Canottieri Moto Guzzi, quindi un po’ di Mandello, ma anche di Perledo: prenderà infatti posto ai blocchi di partenza per la Coupe de la Jeunesse in programma ad Amsterdam da domani, venerdì, fino a domenica 30 luglio, anche Luigi Festorazzi.

Il giovane atleta vestirà la maglia della Nazionale durante la competizione remiera riservata agli Under 19, giunta alla 33esima edizione, insieme ad altri 55 ragazzi (in totale, lui compreso, 29 uomini e 27 donne). La qualificazione per il perledese è arrivata a Piediluco (frazione del Comune di Terni, in Umbria) lo scorso 15 luglio presso il Centro Nazionale di Preparazione Olimpica e Paralimpica.

“Il risultato premia il duro lavoro – aveva commentato il giovane atleta – non solo mio ma dell’allenatore Luigi Riva e di quella che, ai miei occhi, è una figura mitologica: Giuseppe Moioli (campione olimpico nel 1948 in barca con il perledese Franco Faggi, ndr)”.

Oggi, giovedì, è cominciato il viaggio verso l’Olanda: tra le 14 imbarcazioni in gara, Festorazzi occuperà un posto nell’equipaggio della quattro senza insieme ad Alessandro Binda (SC Monate), Vilmos Benczur (SC Monate) e Andrea Frigo (SC Arolo), come confermato sul sito della Federazione Italiana Canottaggio.

Adesso gli occhi di mandellesi e perledesi sono tutti puntati sullo specchio d’acqua del Bosbaan, anche se già per Festorazzi, per la Canottieri Moto Guzzi e per Perledo la soddisfazione è grande.