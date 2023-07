Lecco. Centro Sportivo Bione: due nuovi campi ad arricchire l’offerta

Serviranno per giocare a beach volley e a beach tennis

I campi avranno molteplici utilizzi: allenamenti, tornei, partite tra amici

LECCO – Si arricchisce l’offerta di servizi disponibili al Centro Sportivo Comunale ‘Al Bione’: conclusi i lavori per la realizzazione di due nuovissimi campi da beach volley e beach tennis.

I campi misurano 8×8 metri ciascuno mentre la vasca ha una dimensione di 26×22,5 metri, adatta anche per ospitare tappe dei campionati regionali e nazionali. Particolare attenzione è stata dedicata alla scelta del materiale di fondo: oltre 300 tonnellate di sabbia vagliata e selezionata, totalmente priva di infestanti e sterilizzata.

L’utilizzo del campo avrà molteplici possibilità: In Sport Lecco, in collaborazione con B-Cheers beach volley team, realtà lecchese, organizzerà allenamenti specifici di Beach Volley misurati per tutte le capacità dal Base all’Avanzato passando per l’Intermedio con istruttori e allenatori qualificati FIPAV e ASI-AIBVC, garanzia di qualità ed eccellenza per tutti i livelli di esperienza. Verranno inoltre organizzati durante la stagione tornei 2×2, 3×3, 4×4 femminili, maschili e misti, Summer Clinic, eventi legati al mondo della sabbia.

Sarò possibile giocare partite tra amici prenotando presso la segreteria Bione o attraverso la piattaforma Playtomic a partire da oggi, lunedì.