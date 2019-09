Atletica. Campionati di Società a Rieti. I risultati dei lecchesi in gara

Atletica Vicentina e Bracco Atletica campioni d’Italia Under 23

Atletica Lecco Colombo Costruzioni presente.

RIETI- Atto conclusivo della stagione outdoor per gli under 23 impegnati nel fine settimana a Rieti con la finale dei campionati di società, nelle gare almeno 9 risultati della categoria Juniores con gli altri che potevano essere anche delle Promesse.

L’Atletica Lecco Colombo Costruzioni si era guadagnata sul campo la finale al maschile grazie ai suoi 14588 che valevano la 10^ posizione in classifica tra le dodici finaliste, al femminile non erano stati sufficienti i 13636 punti che vedevano le giallo blu solo al 15° posto e fuori dalle finali ma visto che davanti alcune società hanno rinunciato a partecipare alla finale, le nostre si sono trovate in 12^ posizione e hanno potuto così gareggiare assieme ai compagni.

Nono posto al maschile e undicesimo al femminile

L’Atletica Vicentina con 173 punti vince lo scudetto tricolore davanti a Cus Parma secondo con 146 e Atl Bergamo 1959 Oriocenter bronzo con 141, per i lecchesi la soddisfazione del 9° posto ottenuto con 102,5 punti.

Al femminile la corazzata Bracco Atl Milano vince l’ennesimo scudetto tricolore della sua gloriosa storia, 175 i punti ottenuti contro i 153 dell’Atl Stud Rieti Andrea Milardi, a completare il podio l’Atl Brescia 1950 Ispa Group con 146 punti, per le nostre l’11° posto con 79 punti.

Giacomo Proserpio oro nel martello, Luca Barbini argento nell’asta, Diop Mory bronzo nell’alto

Sono state due le medaglie giallo blu conquistate a Rieti, il metallo più prezioso finisce al collo del super favorito Giacomo Proserpio a cui bastano la misura di 69,25m e di soli due lanci per aver ragione della resistenza degli avversari, Luca Barbini aggiunge 10cm al suo personale del salto con l’asta e sale sin a 4,80m che gli valgono il secondo posto, Diop Mory con 1’95m chiude al terzo posto nell’alto.

Di seguito gli altri i risultati dei lecchesi.

Maschili:

100m: 7° Simone Trachini 11”16.

200m: 11° Gabriele Bergna23”1.

400m: 9° Marco Crimella 51”64.

800m: 11° Mattia Papini 1’59”75.

1500m: 5° Marco Aondio 4’05”93.

5000m: 10° Marco Aondio 16’54”39.

3000sp: 7° Manuel Tagliaferri 10’26”21.

110hs: 10° Matteo Dozio 20”39.

400hs: 8° Matteo Dozio 1’00”66.

4x400m: 8° Marco Crimella, Mattia Papini, Simone Tarchini, Luca Barbini 3’26”25.

Lungo: 6° Christian Jacovone 6,87m.

Triplo: 10° Luca Sesti 12,81m.

Peso: 6° Mattia Castellazzi 14,61m.

Disco: 7° Pietro Roncareggi 39,21m.

Giavellotto: 10° Daniele Bonanomi 45,92m.

Femminili:

100m: 11^ Martina Marionni 13”24.

200m: 12^ Alessia Sala 27”76.

400m: 6^ Federica Lega 57”75.

800m: 10^ Nicole Acerboni 2’26”48.

1500m: 11^ Nicole Acerboni 4’53”70.

5000m: 7^ Elisa Pastorelli 18’34”63.

100hs: 12^ Alessia Sala 17”97.

400hs: 7^ Beatrice Porcu 1’08”73.

4x100m: 10^ Federica Lega, Alessia Sala, Martina Marionni, Beatrice Porcu 50”84.

4x400m: 10^Federica Lega, Nicole Acerboni, Elisa Storni, Federica Maggi 4’11”15.

Alto: 9^ Elisa Storni 1,55m.

Asta: 9^ Beatrice Porcu 2.30m.

Lungo: 5^ Federica Maggi 5,33m.

Triplo: 4^ Federica Maggi 11,46m.

Peso: 8^ Giulia Cascio 9,47m.

Disco: 11^ Marica Sironi 25,12m.

Martello: 5^ Marica Sironi 44,99m.

Giavellotto: 8^ Giulia Cascio 38,11m.