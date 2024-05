Canoa Kayak Rivabella, la squadra giovanile protagonista in Piemonte

Quattro medaglie d’oro e tre d’argento nella gara combinata regionale

Rammarico per Beatrice Bettinazzi: per evitare una concorrente caduta finisce al 2° posto

LECCO – Canoa Kayak Rivabella impegnato in Piemonte lo scorso fine settimane dove, con l’organizzazione del Canottieri Ghiffa, si è svolta una gara regionale combinata, in cui il risultato finale era dato dalla somma dei tempi della manche della prova sprint, prova abbastanza tecnica sul torrente Strona (400 metri) e della discesa classica in parte sul torrente Strona e in parte sul fiume Toce (3,5 km).

Oltre alle società del Piemonte e della Lombardia, in gara anche una squadra Svizzera del Canton Ticino e tre atleti olandesi.

Il Ck Rivabella, invece, era rappresentato principalmente dal comparto giovanile che ancora una volta è stato capace di distinguersi. Entrando nel dettaglio dei risultati nel C1 Cadetti Pietro Corti conclude al 1° posto vincendo sia la sprint che la classica. Stesso brillante risultato per Marilù Brambilla (K1 Cadette A) e Simone Baccaro (K1 Cadetti A). Nei Cadetti B 1° Massimo Bettinazzi (vincitore in entrambe le prove) e 2° Pietro Mechilli (2° in entrambe le prove).

Un po’ di rammarico nella categoria Ragazze per Beatrice Bettinazzi che si deve accontentare del 2° posto finale sul filo dei secondi. Dopo la vittoria nella sprint, è giunta 2^ nella classica con un ritardo nella somma dei tempi di soli 2″. Probabilmente le cose sarebbero andare diversamente se durante la discesa classica l’atleta davanti a lei non si fosse ribaltata, con la lecchese che ha dovuto compiere una traiettoria non ottimale per evitare di scontrarsi con l’imbarcazione rovesciata (video in fondo al pezzo).

Nei Senior Gioele Rota conclude al 4° posto (3° nella sprint e 4° nella discesa), mentre nei Master E Claudio Bettinazzi conclude con una medaglia d’argento (2° posto nella sprint e 2° posto nella classica).

Il 10 e l’11 maggio il Canoa Kayak Rivabella sarà impegnato in Svizzera con la discesa classica sul fiume Moesa e con la gara sprint sul Ticino nei pressi di Bellinzona. Per gli italiani la gara è valida come prova di selezione per l’eventuale ingresso nella squadra azzurra Junior e Senior.