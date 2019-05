L’esercito dei Reseguppers scalpita, sabato 1 giugno torna la mitica skyrace

Programma, viabilità e percorso: tutto quello che c’è da sapere sulla gara

LECCO – E’ tutto pronto per l’edizione numero dieci della mitica ResegUp, l’unica gara che unisce il lago alla montagna.

Il percorso: ritorno al passato guardando al futuro

I ragazzi di 2Slow proporranno una piccola miglioria a livello scenico/logistico che vedrà la centralissima piazza Cermenati diventare a tutti gli effetti vero e proprio cuore pulsante dell’evento. Ritoccando di pochissimo i riscontri cronometrici passati, gli eroi della ResegUp inizieranno il loro viaggio verso la vetta simbolo del capoluogo lecchese dal lungolago per poi entrare in Piazza Garibaldi e sfilare tra le due ali di folla nella centralissima Via Cavour.

Per il resto, è tutto confermato. Alle 15.30 di sabato 1 giugno la partenza a due passi dal meraviglioso lago. Da lì si risale fino in vetta al Resegone – a quota 1877 metri – e poi si scende di nuovo verso la città, arrivando nella centralissima piazza Cermenati. 24 chilometri, circa 1800 metri di dislivello, immersi in un panorama da mozzare il fiato. Letteralmente…

Viabilità

Il percorso della gara interesserà le seguenti vie e piazze: Lungolario Isonzo, p.za Garibaldi, vie Cavour, Volta, largo Montenero, corso Matteotti, vie XI Febbraio, Don Pozzi, Caldone, Tonale, Cernaia, Garabuso, piazzetta Guerrazzi, vie Don Rodrigo, Prà Corvino, Resegone (scalinata-mulattiera), Roncale, Per Erna, via Ai Poggi, da Località Malnago per sentieri di montagna sino al Monte Resegone e ritorno, vie Ai Poggi, Per Erna, Roncale, Resegone (scalinata-mulattiera), Lucia, Renzo, Salita dei Bravi, viale Montegrappa (in attraversamento), vie Foscolo, Solferino, Don Pozzi, XI Febbraio, corso Matteotti, largo Montenero, vie Resinelli, San Nicolò, vicolo Canonica, piazza Cermenati.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità cittadina: dalle 13 alle 24 la totale chiusura al transito veicolare del lungolario Isonzo, nel tratto compreso tra largo Europa e piazza Mario Cermenati e dalle 14 alle 16.30 la totale chiusura al transito veicolare di via Cavour.

Dalle 15.30 alle 22 sarà in vigore la sospensione temporanea della circolazione veicolare su tutte le altre strade comunali di competenza interessate dal transito della competizione, limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti.

Il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli sarà istituito dalle 7 alle 23 in tutta l’area parcheggio di piazza Affari; dalle 12 alle 16.30 in via Caldone all’altezza dell’incrocio con via Marsala; dalle 12 alle 23 lungo tutta l’area di sosta realizzata in adiacenza al margine destro a scendere di via San Nicolò e sagrato Basilica su ambo i lati e dalle 13 alle 17 lungo ambo i lati di via Cavour.

Il programma della ResegUp

31 Maggio 2019

ore 18:00 – 22:00 Distribuzione pettorali / pacchi gara – Piazza Cermenati – Lecco

1 Giugno 2019

ore 10:30 – 14 Distribuzione pettorali / pacchi gara – Piazza Cermenati – Lecco

ore 13:00 – Apertura deposito borse – Piazza Affari – Lecco

ore 15:00 – Ingresso atleti griglie di partenza – Lungolago / Piazza Cermenati – Lecco

ore 15:15 – Briefing atleti

ore 15:30 – Partenza – Centro Lecco

ore 17:45 – Previsto arrivo primo concorrenti – Piazza Cermenati – Lecco

ore 19:00 – Pasta Party presso Oratorio San Luigi – Lecco

ore 21:30 – Fine gara

ore 21:45 – Premiazioni – Piazza Cermenati – Lecco

ore 22:15 – ResegUp party! Fino alle 23:30

I protagonisti

Adidas Terrex, main sponsor tecnico dell’evento, ha voluto regalare al caloroso pubblico lecchese un super regalo per festeggiare la 10^ edizione di quella che a Lecco e provincia è molto più di una gara.

Guest star 2017 e 2018, quest’anno i campionissimi del mountain running Martin & Bernard Dematteis indosseranno il pettorale per dire la loro sullo spettacolare percorso. Un tracciato sicuramente non congeniale a loro che abitualmente si misurano su distanze più brevi, ma la classe cristallina dei gemelli piemontesi potrebbe rivelarsi determinate ai fini della classifica.

Attenzione però al vincitore dello scorso anno Jean Batiste Simukeka che si presenterà ai nastri di partenza con il compagno di scuderia, nelle fila del Team Serim, Dennis Bosire Kiyara. In lizza per un posto sul podio anche per il talentuoso runner sloveno Rok Bratina. Nel ruolo di outsider, un lunga lista di pretendenti tra i quali spiccano i “local” Paolo Bonanomi, Luca Del Pero, Danilo Brambilla, Lorenzo Beltrami, Andrea Rota e il veneto Gabriele Bacchion.

Nella gara in rosa a giocarsi il successo saranno la keniana Caroline Keron, le lariane Paola Gelpi, Lorenza Combi e la bergamasca Daniela Rota.