Scherma. Arianna Riva campionessa regionale lombarda

La lecchese ha vinto il titolo nella sciabola, categoria Giovani

“Le ragazze hanno espresso un’ottima scherma, siamo soddisfatti”

GERENZANO (VA) – Nella due giorni di Gerenzano (Va) le giovani sciabolatrici del Circolo della Scherma di Lecco hanno dato battaglia nei campionati lombardi di sciabola, vincendo anche un titolo regionale.

Sabato 11 giugno sono scese in pedana le Cadette, ragazze nate dopo il 2006. Tre le atlete lariane: Arianna Riva, Ilaria Maugeri e Arianna Cantatore. Le tre ragazze sono tutte passate alla fase di diretta, ma non hanno fatto molta strada.

Nel primo turno Riva ha battuto la Seghizzi 15-3, la Maugeri ha inflitto un pesante 15-4 alla Milani. Nel secondo le tre sciabolatrici lariane sono state eliminate, a un passo dalla semifinale. La Maugeri ha perso 4-15 dall’ucrainia Morenets Kuban, la Riva dalla varesina Minonzio (5-15) e la Cantatore – la migliore delle tre nel girone di qualifica! – è stata sconfitta al fotofinish dalla Gerli col punteggio di 13-15.

Il giorno seguente si sono disputati i campionati regionali della categoria Giovani, con quattro atlete del Circolo della Scherma di Lecco. Male il girone di qualificazione di Cantatore – che però tirava contro atlete di due anni più grandi – e anche di Marina Maugeri, una vittoria in due. Tre vittorie e altrettante sconfitte per Arianna Riva e Francesca Mapelli.

Nella fase di diretta Maugeri subisce un secco 6-15 dall’ucrainia Morenets Kuban, Riva vince il derby contro la sua compagna Mapelli – di due anni più grande – all’ultimissima stoccata (15-14).

La Riva è poi fortunata e approfitta del ritiro dell’altra ucraina Bahlay per arrivare dritta in finale. Nonostante la sconfitta subita dalla Morenets Kubans (11-15) la lecchese si laurea campionessa regionale, visto che l’avversaria non è iscritta alla federazione italiana di scherma.

“Le ragazze sono state brave, nonostante non fossero al massimo della forma – dichiara il maestro Roberta Ciffo – nonostante il caldo e la stanchezza le ragazze hanno espresso un’ottima scherma, siamo contenti dei risultati ottenuti”