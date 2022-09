Scherma. Nuovo maestro di sciabola per il Circolo della scherma di Lecco

Firmato il contratto col Maestro Luca Guerrasio

“Convinto dal progetto, tanti i giovani interessanti” dichiara il maestro napoletano

LECCO – Il Circolo della scherma di Lecco ha potenziato il suo organico con l’inserimento di un nuovo maestro di sciabola, il napoletano Luca Guerrasio.

Il trentanovenne ha iniziato a tirate a quattro anni sotto la guida del Maestro Leonardo Caserta, ottenendo ottimi risultati come atleta, compresi diversi podi e la partecipazione per cinque anni consecutivi alla Coppa del mondo giovanile, con la maglia della nazionale italiana.

Appesa la spada al chiodo a vent’anni, ha proseguito il suo percorso sia nell’ambito scolastico – ottenendo una laurea in Marketing – che in quello sportivo, risultando uno dei più giovani maestri nella storia della scherma italiana; inoltre ha frequentato il “Corso per tecnici di IV livello” promosso al CONI, presso la Scuola Sport CONI.

Attualmente il Maestro Guerrasio divide le sue giornate tra lavoro al mattino – fa il consulente aziendale – e la scherma al pomeriggio. “Alleno da più di dieci anni, sono stato a Napoli, Roma, Dublino, Torino e poi ancora a Napoli. Mi sono trasferito da poco per lavoro a Milano e quando ho ricevuto la chiamata dai dirigenti del Circolo della scherma di Lecco, ho accettato con entusiasmo”.

A convincere il Maestro campano è stato il progetto presentatogli dal presidente Marco Rossi. “Quello che mi ha colpito è il potenziale della società, abbiamo subito trovato un’unione di intenti. Il progetto è basato sul lungo periodo, coi giovani come punto di riferimento”.

Anche l’impatto con gli atleti nella casa d’armi è stato positivo. “Il gruppo è eterogeneo, con ragazzi di diverse età, e questo lo ritengo un vantaggio. Ci sono tanti giovani interessanti e l’obiettivo è quello di far crescere il vivaio – conclude Guerrasio – ci sono i presupposti per fare un ottimo lavoro. Applicherò una metodologia innovativa che porterà gli sciabolatori a divertirsi e migliorare, raggiungendo i risultati prefissati”.