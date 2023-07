Skiroll. Coppa Italia-Nextpro, Aurora Invernizzi vince nella categoria Children

A Lissone la 5^ tappa del circuito, in gara per lo sprint in tecnica libera

A Lazzate la 6^ tappa valida per il campionato italiano Senior/Master: Paola Beri e Natalino Arrigoni vincono il titolo

LISSONE – Sabato pomeriggio a Lissone si è svoltala 5^ tappa della Coppa Italia-Nextpro, 1° Trofeo Provincia di Milano Fisi, gara di skiroll per tutte le categorie, dai Pulcini (2012/2014) fino ai Master. Partenza ogni 30” con tecnica libera, prima le qualifiche e successivamente i migliori avanti fino alla finale. Aurora Invernizzi (Nordik Ski Valsassina) vince nella categoria Children (2008/2011), al 2° posto per i Pulcini Mattia Combi (Sc Primaluna Giovanni XXIII°), nei Giovani Maria Invernizzi (Nordik Ski Valsassina) e Camilla Crippa (Pol Team Brianza) concludono al 2° e 3° posto.

Tutti i vincitori e i risultati dei nostri lecchesi

Pulcini: 1^ Veronika Sbisà (Asd Mladina), 4^ Greta Barbieri (Nordik Ski Valsassiana)

Pulcini: 1° Ian Tretiach (Asd Mladina), 2° Mattia Combi (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 5° Matteo Ticozzelli (Nordik Ski Valsassina).

Children: 1^ Aurora Invernizzi (Nordik Ski Valsassina), 7^ Alessia Ruzza (Nordik Ski Valsassina).

Children: 1° Alessandro Ricci (Olimpic Lama), 4° Marco Matteo (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

Giovani: 1^ Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama), 2^ Maria Invernizzi (Nordik Ski Valsassina), 4^ Camilla Crippa (Pol Team Brianza), 5^ Aurora Ruzza (Nordik Ski Valsassina).

Giovani: 1° Alessandro Corradi (Sc Bosco Lessina).

Seniores/Giovani: 1^ Alba Mortagna (Sc Valdobbiadene), 4^ Maria Invernizzi (Nordik Ski Valsassina), 7^ Camilla Crippa (Pol Team Vrianza), 9^ Aurora Ruzza (Nordik Ski Valsassina), 14^ Paola Beri (Nordik Ski Valsassina).

Seniores/Giovani: 1° Emanuele Becchis (Sc Alpi Marittime).

Master MB/MC: 1° Christian Venturelli (Sci Fondo Pavullo).

Coppa Italia-Nextpro, a Lazzate la sesta tappa

Domenica la 6^ tappa Coppa Italia-Nextpro a tecnica libera, in gara anche per il campionato italiano Seniores e Master. Nei Master Paola Beri e Natalino Arrigoni vincono il titolo, per le Seniores Laura Colombo conclude seconda. Gara a circuito con partenza Mass Start in tecnica gara libera, hanno gareggiato dagli U10 Baby fino ai Master, in più dai Seniores fino ai Master hanno gareggiato per il titolo italiano.

Vincono Natalino Arrigoni (Sc Comunità Montana) per i Master M5 e Paola Beri (Nordik Ski Valsassina) per la Master F2, 2^ Laura Colombo (Cs Esercito) nella Seniores perdendo il titolo solamente in volata con Elisa Sordello (Sc Alto Marittime).

Tutti i vincitori domenica e tutti glia altri lecchesi