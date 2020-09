Swimrun. Dell’Oro e Carminati terzi alla Epic Blue di Finale Ligure

Medaglia di bronzo, ma prima coppia italiana al traguardo

Gara chiusa col tempo di 3h e 45′

FINALE LIGURE – I due assi dello swimrun lecchese, Renato Dell’Oro e Paolo Carminati, hanno chiuso al terzo posto la Epic Blue, competizione internazionale che vedeva ai nastri di partenza diversi atleti provenienti da Spagna, Francia e Svezia.

La gara aveva un percorso di ventiquattro chilometri totali, di cui un quinto a nuoto e il resto da percorrere di corsa suddivisi in diciassette frazioni di lunghezza variabile. Il percorso molto suggestivo, per quanto riguarda la parte “asciutta”, è stato reso piuttosto ostico dal mare mosso, fattore che ha portato al ritiro di diversi atleti.

Dell’Oro e Carminati, sotto la bandiera della Swimruncheers, sono partiti subito col passo giusto ma, ben presto, si sono accorti di non essere in grado di tenere il passo della coppia migliore, che ha vinto la gara con un distacco abissale, chiudendola in circa tre ore.

I due lariani si sono mantenuti sempre col gruppetto di testa, ma hanno mancato la zampata giusta per chiudere la gara al secondo posto, ottenendo comunque una prestigiosa medaglia di bronzo col tempo di 3h 45′. La coppia lecchese è stata anche la prima italiana a tagliare il traguardo, un ulteriore motivo di soddisfazione.

“Non è stata una gara facile – dichiara Dell’Oro – il mare mi ha strappato gli occhialini e ho dovuto nuotare per oltre tre chilometri senza. In queste condizioni devo dire di essere soddisfatto del risultato ottenuto. Voglio ringraziare “l’armata” di Swimruncheers: eravamo davvero in tanti oggi a Finale Ligure. Fa piacere vedere che tutti gli sforzi fatti per promuovere questa disciplina abbiano portato qui tanti atleti che si sono preparati nei test organizzati in tutta Italia”.