Trofeo Gioventù Lariana. A Cernusco Lombardone vince l’Unione Sportiva Albatese

Seconda l’Atletica Triangolo Lariano e terza la Polisportiva Mandello

Sabato pomeriggio in gara per la 4^ tappa del trofeo

CERNUSCO LOMBARDONE – Sabato pomeriggio si è svolta la 4^ prova del Trofeo Gioventù Lariana. L’Unione Sportiva Albatese vince con 13.972 punti, al 2° posto l’Atletica Triangolo Lariano con 12.150 punti, bene per la Polisportiva Mandello al 3° posto con 11.612 punti. Altre 5 società lecchesi nella top ten: 4° posto per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 11.471 punti, al 5° posto il Gs Virtus Calco con 11.364 punti, al 7° posto Merate Atletica Promoline con 10.845 punti, al 9° posto l’Atletica 87 Oggiono con 8.705 punti e 10° posto per l’Up Missaglia con 8.300 punti.

Nella classifica progressiva prende il volo all’Us Albatese, Lecco deve accontentarsi del 2° posto

L’Us Albatese con 47.182 punti si trova in testa, l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni che vinceva nelle prime tre giornate ora si è trovata al 2° posto con 45.061 punti. Al 3° posto tiene l’Atletica Triangolo Lariano con 40.496 punti.

Oltre 600 atleti in gara

42 società al via, la maggior parte del comitato Como/Lecco, 9 per Milano, 4 per Varese, 2 per Bergamo, 1 a testa Brescia e Sondrio. Nella gara dei 60m Ragazzi/e ben 208 atleti, bene anche nei 1000m sempre nei Ragazzi/e con 125 atleti, nei Cadetti/e sono 48 atleti nel salto in lungo maschile, 47 sui 300m al femminile e 42 sui 300m al maschile.

I migliori punteggi

Maitè Cappelletti (Us Albatese) con 12”20 sui 80hs vince la gara, Mattia Martin (Atletica Malnate) vince i 1000m con 3’35”48 migliorando il primato personale, Aaron Sorbellini (Ag Comense) vince il getto del peso con 15,77m.

Tutti i podi delle gare di Cernusco Lombardone

Ragazze/i

60m-1^ Maria Amalia Jeffrey 8”50 (Up Missaglia), 2^ Francesca Dell’Acqua 8”55 (Atl Rovellasca), 3^ Camilla Ciabattini 8”60 (Mi Atletica Meneghina).

60m-1° Lucio Arienti 8”06 (Up Missaglia), 2° Santiago Carollo 8”12 (Atl Rovellasca), 3° Daniele Corbetta 8”15 (Mi Atl Vis Nova Giussano).

1000m-1^ Chiara Panzeri 3’27”27 (Atl 87 Oggiono), 2^ Giada Ballabio 3’32”42 (Asd BTF92 Atletica), 3^ Domitilla Agostini 3’32”91 (Atl 87 Oggiono).

1000m-1° Mattia Basso 2’59”52 (Lieto Colle), 2° Filippo Mandelli 3’01”67 (Team Pasturo), 3° Fabio Nicora 3’01”72 (Va Atl La Fornace).

Cadette/i

300m-1^ Daphne Bornaghi 43”!42 (Bg Atl Estrada), 2^ Francesca Morabito 43”86 (Pro-Sport Running Academy), 3^ Elisa Pagani 44”49 (Va Atl La Fornace).

300m-1° Alessandro Tessitore 37”16 (Ag Comense), 2° Alessandro Stella 47”75 (Merate Atl Promoline), 3° Gabriele Plano 38”19 (Va Atl Malnate).

80hs-1^ Maitè Cappelletti 12”10 (Us Albatese), 2^ Livia Angoscini 12”39 (Bs Asd Motus Atletica), 3^ Adelaide Castagna 12”79 (Pol Mandello).

100hs-1° Gabriele Potenza 14”62 (Mi Milano Atletica), 2° Alessandro Savoldi 14”66 (Bg Atl Brusaporto), 3° Giovanni Zucchi 15”19 (Pol Mandello).

1000m-1^ Alice Dell’Oro 3’09”32 (Us San Maurizio), 2^ Francesca Franchi 3’16”23 (Lieto Colle), 3^ Francesca Brusa 3’20”47 (Us San Maurizio).

1000m-1° Mattia Martin 2’35”48 (Va Atl Malnate), 2° Giordano Contigiani 2’45”20 (Gs Bernatese), 3° Luca Farini 2’57”49 Us San Maurizio).

Salto in alto-1^ Matilde Clerici 1,58m (Atl Rovellasca), 2^ Matilde Beretta 1,56m (gs Virtus Calco), 3^ Sara Ragni 1,49m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in lungo-1° Matteo Pannain Giavina 5,53m (Va Atl Malnate), 2° Jonny De Simone 5,39m (Ag Comense), 3° Cesare Bolognesi 5,32m (Ag Comense).

Salto triplo-1^ Maitè Cappelletti 10,78m (Us Albatese), 2^ Eleonora Frantuma 9,39m (Atl Triangolo Lariano), 3^ Rachele Nuzzo 9,38m (Pol Mandello).

Salto in alto-1° Riccardo Gqalbusera 1,72m (Gs Virtus Calco), 2° Matteo Nicora 1,61m (Va Atl Malnate), 3° Gabriele Vaiana 1,61m (Us Oltronese).

Getto del peso 3kg-1^ Livia Angoscini 10,76m (Bs Asd Motus Atletica), 2^ Giuditta Limonta 10,34m (Mi Atletica Monza), 3^ Chiara Sora 9,82m (Bg Atl Brusaporto).

Getto del peso 4kg-1° Aaron Sorbellini 15,77m (Ag Comense), 2° Edoardo Colleoni 11,65m (Merate Atletica Promoline), 3° Alessandro Costa 11,54m (Mi Atletica Monza).

Lancio del disco 1kg-1^ Chiara Sora 32,31m (Bg Atl Brusaporto), 2^ Giuditta Limonta 30,72m (Mi Atletica Monza), 3^ Beatrice Ferin 22,86m (Gs Virtus Calco).

Lancio del giavellotto 0,600gr-1° Alessandro Savoldi 48,02m (Bg Atl Brusaporto), 2° Daniele Pegoli 44,37m (Mi Forti e Liberi Monza 1878), 3° Samuele Cesana 43,22m (Pol Mandello).