Vela: torna il campionato invernale Interlaghi giunto alla 49^ edizione

In palio il Trofeo Autocogliati – Volkswagen

Il campionato si disputerà il 4 e il 5 novembre con prologo, fuori campionato, mercoledì 1° novembre

LECCO – E’ la classica velica d’autunno per eccellenza del ramo lecchese del Lario. Stiamo parlando del Campionato Invernale Interlaghi, organizzato come sempre dalla Società Canottieri Lecco, giunto all’edizione numero 49 e con in palio il Trofeo Autocogliati – Volkswagen.

L’appuntamento è nel weekend del 4 e 5 novembre nel golfo di Lecco con un prologo, fuori campionato, in programma nel pomeriggio di mercoledì 1 novembre a partire dalle 13.30: una “Veleggiata… Aspettando l’Interlaghi” tanto per prendere confidenza con il campo di regata con tanto di “birrata” al rientro in Canottieri.

Alla presentazione dell’Interlaghi sono intervenuti, tra gli altri, il presidente Marco Cariboni con il consigliere della sezione vela Alessio Manni, il presidente della XV Zona della Federvela Davide Ponti, l’assessore del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo, il comandante della Stazione di Lecco dei Carabinieri Angelo Di Meo ed Enea Beretta, responsabile di regata.

La formula è sempre quella: sei prove su due giornate di regata con un mix di sport e amicizia che ha caratterizzato le passate edizioni. Gli organizzatori precisano: “Certo non si potranno più ripetere i “numeri” del passato: il declino di alcune classi storiche, i costi di gestione di un team e gli appuntamenti velici che si moltiplicano anche “fuori stagione” non giocano a nostro favore. Ma noi ci crediamo tenendo duro per mantenere viva una tradizione e per onorare il lavoro di chi ha lanciato questa regata. E lo diciamo con il “groppo” alla gola pensando che proprio in questi giorni ci ha lasciato uno dei “padri” dell’Interlaghi, Renato Dell’Era, che faceva parte di quei “quattro amici al bar” – come recita un famoso ritornello – che decisero, nel 1975, di proporre una regata di fine stagione sul lago. Questo 49° Interlaghi sarà anche per lui”.

In sala erano presenti Fulvia Zanoli compagna di sempre ed i figli Nicola e Paolo.

Quest’anno saranno sei le classi al via del 49° Campionato Invernale Interlaghi – Trofeo Autocogliati Volkswagen, e più precisamente: Fun (prova Nazionale), RS21, H22, J24, Meteor, Orc. Si comincerà, dopo il citato prologo, sabato 4 novembre di prima mattina, alle 8.30, confidando nel Tivano, vento da Nord. Al termine delle regate, alle 19.30, la tradizionale cena dei regatanti. Appuntamento poi la domenica, 5 novembre, sempre alle 8.30 per il resto del programma. Alle 14.30 ci saranno poi le premiazioni. Ed allora buon vento!

Il Comitato organizzatore dell’Interlaghi 2023: Società Canottieri Lecco 1895. Con il contributo di: Comune di Lecco, Camera di Commercio Como e Lecco e Acinque Energia che unisce. Con il patrocinio di: Panathlon Lecco, Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori e Federazione Italiana Vela. Main sponsor: Autocogliati Volkswagen. Supporter: Kong, Mab, Deltacalor, Lubrimetal, LineeLecco, Kapriol, Icam Cioccolato, Norda, Harken, Raymarine, Itineris, Scintilla, Disinplus, Choc Ad Hoc, Agriturismo La Madonnina, Rock Esperience, Sport Hub, Panificio Castelnuovo, Effeitalia, La Botte food & drink, La Cantina Seiterre, Hotel Alberi e Brico Nautica. Partner: Aglaia, Museo Barca Lariana, Adriana Castagna, Tipografia Commerciale, Giovanna Locatelli e Impianti Elettrici Gianola