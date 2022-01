Sabato 8 gennaio non si giocherà il match contro le ragazze della Pallavolo Don Felice Colleoni.

Il tecnico Gianfranco Milano ha impostato un intenso programma di allenamenti per prepararsi al rientro in campo del 15 gennaio

LECCO – In un panorama sportivo segnato dalla risalita dei casi di positività Covid-19, la prudenza è sicuramente al primo posto. Sabato 8 gennaio la Picco Lecco non giocherà il primo match casalingo dell’anno contro le ragazze della Pallavolo Don Felice Colleoni.

“Questa situazione ci ha sicuramente turbato, l’attenzione è d’obbligo con questo dilagare di positività. Abbiamo confermato tutte le misure preventive del 2021 e aggiunto particolari in più per gli allenamenti. Ogni materiale e ambiente viene sanificato prima e dopo l’attività, soprattutto in caso di contatti con altri gruppi. Inoltre tutta la rosa si sottopone a tampone di controllo settimanale”.

Il nuovo anno ha riconfermato la voglia di fare bene e difendere la propria posizione tra le prime nella classifica provvisoria del girone.

“Il campionato è ancora lungo e ci aspettiamo tanti impegni importanti fino alla primavera. Sicuramente la pausa natalizia ci ha consentito un buon riposo, ma è importante partite sin da subito con il piede giusto. La ripresa dopo un lungo periodo di stop è sempre problematica, l’inattività porta al rilassamento e al calo di attenzione. Stiamo pertanto lavorando per tornare per riprendere il ritmo. Torneremo in campo il prossimo 15 gennaio contro il Trentino Energie Arg Trento e dovremo prestare la massima attenzione. La settimana successiva incontreremo il Volley Gorle, società che ci ha dato il primo dispiacere nel girone di andata. Ci aspettiamo, in questa seconda parte di stagione partite molto combattute in vista dei Play Off per la Promozione e delle retrocessioni”.

Sul fronte dei campionati giovanili, tutte le compagini torneranno in campo il 23 gennaio a causa della rinnovata emergenza Covid-19, continuano invece regolarmente gli allenamenti delle singole squadre.