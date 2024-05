Basket. Saliou Niang tra i migliori U22 della LBA

Il mandellese tra i migliori cinque d’Italia

Il vincitore del premio sarà votato dal pubblico tramite il sito LBA

MANDELLO DEL LARIO – La stagione d’esordio di Saliou Niang è stata fantastica, ben oltre ogni più rosea aspettativa. L’ala dell’Aquila Basket Trento ha vinto infatti inserito il suo nome tra i migliori cinque giocatori U22 del campionato di Serie A di pallacanestro.

Da oggi al 12 maggio è possibile votare per gli “LBA Awards”, i premi per i migliori giocatori della regular season della lega di Serie A. Tra i tanti premi da assegnare ci sono quelli per il miglior giocatore, per il miglior italiano, miglior sesto uomo, miglior difensore, giocatore più migliorato e “coach of the year”, oltre a quello di miglior U22.

Niang si contenderà il premio con il suo compagno Quinn Ellis, con senegalese di Reggio Emilia Mouhamed Faye – che ha recentemente inserito il suo nome nel draft NBA 2024 – col trevigiano Leonardo Faggian e il veneziano Davide Casarin.

Per votare il proprio giocatore preferito bisogna iscriversi sul sito della LBA ed esprimere la preferenza entro il 12 maggio.

Niang, che compirà vent’anni il prossimo 14 maggio, ha chiuso la sua stagione con 5 punti di media a partita in poco più di 12 minuti di gioco, in 13 gare disputate. Durante la stagione il mandellese si è segnalato con alcuni “highlight” da urlo, come il suo primo canestro in assoluto – schiacciata al volo su rimbalzo offensivo! – o la stoppata da antologia al Forum contro Stefano Tonut.