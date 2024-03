Domenica si corre la Galbiate – San Genesio Run

400 atleti attesi sulla linea di partenza

Presente anche Lorenzo Beltrami, vincitore dell’ultima edizione del 2019

GALBIATE – La corsa della Glabiate San Genesio Run è in programma per domenica 10 marzo alle ore 9 con circa 400 atleti attesi sulla linea di partenza lungo Largo Indipendenza a Galbiate.

Il numero degli iscritti potrebbe aumentare grazie alla novità di questa edizione, ovvero la possibilità di iscriversi per tutte le distanze, sabato 9 marzo presso la sede Alpini di Galbiate e domenica (nella zona partenza) fino alle ore 8:30 per la 13 km “Non Competitiva“.

Sarà presente al via anche il vincitore dell’ultima edizione del 2019, Lorenzo Beltrami, dopo i grandi successi ottenuti nella stagione passata (Campione Europeo di SkyRunning). Ci saranno gli atleti Andrea Rota (Osa Valmadrera/Team Salomon) e Alessandro Riva (U.S. Malonno/Team Salomon). Nella compagine femminile sarà presente Francesca Rusconi, vincitrice dell’ultima Resegup.