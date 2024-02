Garlate. Marco Radaelli, migliore italiano alla World Cup di BMX

Il rider di Garlate impegnato a Rotorua in Nuova Zelanda

GARLATE – Il giovane Marco Radaelli è il migliore degli italiani nella prima gara della World Cup 2024 di bmx. E’ stato un fine settimana intenso per il rider di Garlate, impegnato a Rotorua in Nuova Zelanda per le prime uscite agonistiche del calendario Uci. Nella prima prova di sabato chiude al 13° posto, migliorandosi il giorno quando conclude 11°.

“Un po’ di rammarico per la semifinale di sabato dove all’ultima curva ero quarto. Vedevo la finale. Causa contatto con un avversario, che ha provato il tutto per tutto per superarmi, ho perso il ritmo della gara, non riuscendo così a strappare il biglietto per la finale. Domenica, infine, non sono entrato in partita come mi aspettavo. Nel complesso – conclude Radaelli – sono orgoglioso di aver rappresentato il mio Paese in questa primo doppio impegno mondiale”.