Pallavolo Olginate: la serie C ancora a riposo, 6 vittorie per le giovanili

OLGINATE – Le formazioni della Pallavolo Olginate chiudono il fine settimana appena trascorso con un bilancio di 6 vittorie (Under 18, Under 16 Blu, Under 13, Under 12 Bianca, Under 12 Blu, S3 Green 3×3) e 3 sconfitte (Seconda divisione Securemme, Under 16 Bianca, S3 Red 4×4). Turno di riposo per serie C, Seconda divisione Cab, Under 14.

Seconda divisione: Asd Pol. Ausonia – Securemme Olginate 3-0 (25-18, 25-17, 25-22)

In Seconda divisione si interrompe la striscia di vittorie dell’Under 18, targata Securemme Olginate, battuta sul campo della capolista Ausonia. Partita a tratti giocata discretamente dalle ragazze guidate da Marco Perego, ma l’esperienza della prima della classe e la totale mancanza di cambi condizionano pesantemente l’andamento del match.

Under 18: Asd Osfnsa Oggiono – Securemme Olginate 1-3 (16-25, 21-25, 25-19, 13-25)

L’Under 18, targata Securemme Olginate, espugna il campo dell’Oggiono nell’ultima partita di campionato. Primi due set giocati bene dalle ragazze allenate da Marco Perego, nel terzo parziale confusione totale, poi nel quarto le olginatesi rientrano in partita e portano a casa la vittoria con tutte le giocatrici scese in campo.

Under 16: Asd Padernese – Cab Polidiagnostico Olginate 3-1 (25-23, 20-25, 25-18, 25-22)

Quarta sconfitta stagionale per l’Under 16 Bianca, targata Cab Polidiagnostico Olginate, superata in trasferta dalla Padernese in quattro set. Perso il primo parziale con il minimo scarto, le ragazze allenate da Paolo Lancini pareggiano subito i conti, poi nel terzo e nel quarto set cedono il passo alle avversarie.

Under 16: Gierre Olginate – Pol. Sant’Egidio 3-1 (25-11, 26-24, 23-25, 25-22)

Vittoria interna per l’Under 16 Blu, targata Gierre Olginate, contro il Sant’Egidio. Nel primo set le ragazze allenate da Deborah Bonacina e Marianna Mainetti partono con un parziale di 7 a 0 grazie al servizio, che indirizza la frazione nella giusta direzione. Negli altri set le olginatesi scendono in campo meno concentrate e con tanti errori si complicano la vita, riuscendo comunque a conquistare bottino pieno.

Under 13: Mafra Due Olginate – Pallavolo Picco Bianca 3-0 (25-19, 25-10, 25-20)

Decima vittoria consecutiva per 3 a 0 per l’Under 13 targata Mafra Due Olginate, guidata da Michele Lancini e Giorgia Figini, che supera senza problemi anche la Picco Bianca in partita sino al 15 del primo set. Concentrate e determinate, le “tredicine” esprimono un buon tasso tecnico, frutto del lavoro svolto in settimana e mantengono inviolato il proprio score (30 set vinti, 0 persi).

Under 12: Pol. Mandello – Pol. Olginate Blu 0-3 (8-25, 6-25, 5-25)

Terza vittoria consecutiva su tre incontri disputati per l’Under 12 Blu (2008) nella fase Spring del campionato. Punteggio mai in discussione, con una netta superiorità delle ragazze allenate da Luisa Aliverti e Ornella Viganò, dovuta anche a una maggiore età. Partita ben giocata da tutte le ragazze disponibili e senza errori; bravissime, come sempre, nelle battute.

Under 12: Cs Desiano Blu – Pol. Olginate Bianca 1-2 (25-18, 22-25, 15-25)

L’Under 12 Bianca (2009) espugna il campo del Desiano Blu e conquista la seconda vittoria su tre partite nella fase Spring del campionato. Dopo un primo set caratterizzato da qualche errore di troppo, le ragazze allenate da Deborah Bonacina riescono a ribaltare il risultato e, al termine di una piacevole partita, portano a casa la vittoria. Prezioso l’ingresso in campo di tutte le ragazze, che danno un ottimo contributo.

S3 Red 4×4: Pol. Olginate – Volley Calolzio 1-4 (18-21, 12-21, 21-14, 10-21, 14-21)

Sconfitta interna per la S3 Red 4×4, guidata da Luisa Aliverti e Ornella Viganò contro il Volley Calolzio. Pur giocando una buona partita, le piccole olginatesi non riescono a trovare lo spunto per chiudere i set a proprio favore, a eccezione del terzo.

S3 Green 3×3: Pol. Olginate – Volley Team Brianza 5-0 (21-7, 21-9, 21-11, 21-8, 21-14)

Vittoria piena per la S3 Green 3×3 contro il Volley Team Brianza. Brave e attente le piccole allenate da Luisa Aliverti e Ornella Viganò, che sbagliano poco in tutti i cinque set, vinti meritatamente con il giusto movimento.

Il programma del prossimo fine settimana