Primaluna ospita il campionato nazionale Canicross

Oltre 140 iscritti per l’evento sportivo che vedrà in “corsa” cani e padroni

Le gare sabato e domenica in località Fregera di Cortabbio a Primaluna

PRIMALUNA – Già in questi giorni sono iniziate le ricognizioni dei concorrenti sul percorso di gara ma è nel fine settimana che entrerà nel vivo la tappa valsassinese del campionato nazionale Canicross: tra sabato e domenica, Primaluna ospiterà infatti l’evento dedicato allo sport che vede protagonisti i cani e i loro proprietari.

Il Canicross è uno sport promosso dall’Ente di promozione sportiva CSEN, riconosciuto dal CONI e ben regolamentato, con competizioni nazionali e internazionali ed è in grande espansione in tutta Italia. E’ uno sport che celebra l’unione con il proprio cane, infatti si corre uniti, insieme, utilizzando un’apposita attrezzatura composta da una cintura specifica a cui viene fissato un guinzaglio ammortizzato detta “linea” lunga al massimo 2m in completa estensione, che a sua volta viene agganciata all’imbrago del cane.

Sono oltre 140 gli iscritti alle gare che si svolgeranno nel weekend in località Fregera di Cortabbio, nel comune di Primaluna. Si tratta dell’ottavo campionato nazionale elite e il secondo per esordienti promosso da CaniCross Italia Csen e realizzato in Valsassina con la collaborazione dell’Asd Dog Trail Canicross Lecchese, con il patrocinio del Comune di Primaluna e della Comunità Montana.

Maggiori informazioni su gare e programma al sito degli organizzatori