Resegup 2024, presentata l’edizione numero 13 che diventa “green”

Si corre sabato 1 giugno, partenza alle ore 14.30.

Da quest’anno obbligo del bicchiere in silicone

1200 i pettorali a disposizione con iscrizioni aperte dal 18 marzo alle ore 21 sulla piattaforma kronoman.net

LECCO – E’ tempo di Resegup, è tempo di sky race. L’edizione 2024, la numero 13 dell’ormai mitica gara di corsa in montagna tra lago e cielo, è stata presentata questa sera, presso la sede di Lecco del Politecnico di Milano che ormai da anni ospita la conferenza stampa di presentazione.

Si corre sabato 1 giugno con lo start fissato per le ore 14.30. A disposizione 1200 pettorali con il percorso invariato che metterà a dura prova gambe, polmoni e cuore dei runner che dovranno macinare i 24 chilometri per 1800 metri di dislivello positivo.

Partenza da piazza Garibaldi con meta il rifugio Azzoni in vetta al Resegone e poi giù, dal versante di Morterone per poi tornare a risalire fino a guadagnare il passo del Giuf, quindi i Piani d’Erna, il secondo passaggio al rifugio Stoppani e l’arrivo in piazza Garibaldi.

Tempo record la maschile da battere fatto registrare da al femminile invece

Alla regia l’inossidabile ASD 2Slow guidata dal presidente Paolo Sala, che ha fatto gli onori di casa.

Ad intervenire alla serata il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, runner e ormai veterano della Resegup che ha confermato la sua partecipazione anche per questa edizione: “Ci sarò – ha promesso – L’unica edizione che ho saltato è stata quella del 2011 quando mi sono sposato e mi era stato proibito di partecipare per eviate eventuali infortuni. Per il resto, impossibile mancare a questo appuntamento che ha una macchina organizzativa pazzesca e vanta il supporto di moltissimi volontari e di tanti sponsor che investono sullo sport, sul terriorio, su quella parte sana della città e per questo li dobbiamo ringraziare tutti. Resegup è una grande vetrina per la città di Lecco e il Comune, per quel che può fare, è a vostra disposizione”.

Tra gli ospiti di questa sera, i due vincitori dell’edizione 2023: Mattia Gianola e Francesca Rusconi.

Se per Rusconi, pur avendo ancora “la pelle d’oca nel ripensare alla vittoria dello scorso anno” la partecipazione alla Resegup 2024 non è garantita: “Vorrei partecipare alla Skyrunner World Series in calendario nello stesso periodo quindi, dipenderà da molte cose”.

Partecipazione in bilico anche per Gianola: “Non ho ancora un programma ben definito. Il Giir di Mont, la gara di casa, sono obbligato a farlo – scherza – poi vorrei partecipare al Kima. E’ pur vero che la Resegup è una gara che mi piace molto, mi piace il percorso, c’è un sacco di gente e l’organizzazione è spettacolare. Vincerla, come ha detto Francesca, è stato da pelle d’oca”.

Per i big, i tempi record da battere sono quelli dello svizzero Pascal Egli di 2h10’20” fissato nel 2016 e al femminile quello della rumena Denisa Dragomir di 2h35’42” firmato nel 2017.

Partenza e Percorso

Nessuna sostanziale novità. La partenza è fissata per le 14.30 di sabato 1 giugno, da piazza Garibaldi.

Per quanto riguarda il percorso, è stata mantenuta la variante introdotta lo scorso anno a Malnago (che non intacca la lunghezza e dislivello positivo della gara) con i runner che una volta giunti in località Malnago, dove è posizionato il primo ristoro, devieranno a sinistra imboccando una viuzza che risbuca su via ai Poggi, per poi procedere sulla sinistra della carreggiata puntando verso la località Versasio quindi, in prossimità del Caminetto, taglieranno a destra procedendo sempre su asfalto fino a guadagnare l’inizio del sentiero numero 1 con il percorso che tornerà ad essere l’originale. Deviazioni, ricordiamo, inserita per evitare la chiusura temporanea di via i Poggi.



Confermati tutti i ristori ad eccezione di quello della Bedoletta che verrà anticipato a Piano Fieno. Quindi, saranno: Malnago (andate a ritorno), Rifugio Stoppani (andata e ritorno), Piano Fieno, Pian Serrada, Rifugio Azzoni, Forbesette e Piani d’Erna.

Come lo scorso anno non ci sarà il cancello orario al rifugio Stoppani, fissato invece al ristoro di Piano Fieno (tempo massimo 2h 10′). Resta invece confermato il cancello orario in vetta al Resegone di 3h20′, così come il terzo cancello ai Piani d’Erna 4h40′ e il tempo massimo di 6 ore per poter concludere la gara tagliando il traguardo di piazza Garibaldi.

Pacco Gara, Novità premio Anniversario e Buono Pasto

Per il secondo anno consecutivo il pacco gara sarà griffato dallo sponsor tecnico Ande. Quest’anno il pacco gara sarà decisamente importante, dato che Ande ha deciso di consegnare ad ogni iscritto un paio di scarpe da trail running.



“Quest’anno abbiamo voluto puntare in alto – ha spiegato Sara Anghileri che con il fratello Luca ha presentato la nuova scarpa Ande – L’ufficio prodotto, ricerca e sviluppo, di Ande ha dato vita ad un progetto significativo nel mondo delle calzature realizzando la scarpa Thunder da trail running. Abbiamo quindi chiesto agli amici di Resegup se potevamo omaggiare gli iscritti con questo pacco gara che sarà griffato anche con il logo Resegup. Insieme a questa scarpa – ha aggiunto Sara – Ande ha dato vita anche ad un secondo modello la Panther rivolta alle ultra skyrace entrambe presentate in tutti i nostri negozi dal mese di maggio“.

Torna anche il pasta party. Nel pacco gara ci sarà un buono che darà diritto a partecipare al pasta party organizzato in collaborazione con l’Oratorio San Luigi di Lecco.

Se da un lato sono state confermate le premiazioni dei primi tre atleti per ogni categoria di età (così suddivise: under 30, 31-40, 41-50, 51-60, e over 60) quest’anno è stato introdotto il “Premio Anniversario” in collaborazione con il birrificio “Du Lac”. Per poter ambire al premio, in fase di iscrizione si dovrà dichiarare il proprio tempo: ore. minuti e secondi; i primi 20 che si avvicinano di più, vinceranno una maglietta e una birra Du Lac da ritirare alla festa del birrificio che si terrà a fine giugno.

Sostenbilità: via la plastica, obbligo del bicchiere in silicone

Già lo scorso anno Resegup si era mossa per diventare sempre più una gara sostenibile e rispettosa dell’ambiente, consegnando a tutti i runner un bicchiere in silicone da tenere con sé durante la gara evitando così l’utilizzo dei bicchieri in plastica.

Da quest’anno ci sarà l’obbligo di avere con sé il bicchiere in silicone con l’eliminazione definitiva dei bicchieri in plastica.

Un altro passo, ancor più deciso in questa direzione, viene inoltre compiuto con l’adesione ad progetto di sostenibilità, realizzato in collaborazione con Sustainablestayhub e presentato da Stefania Corti.

“Sostenibilità non significa solo ridurre l’impatto sull’ambiente attraverso azioni e accorgimenti – ha evidenziato Corti – Ma è un percorso che si intraprende e che coinvolge anche altri aspetti, come quello sociale ed economico. Con Resegup iniziamo un percorso che coinvolgerà anche diverse realtà del territorio e alcune scuole, per raggiungere determinati obiettivi che non si esauriranno con questa edizione”.

Beneficenza

Resegup da sempre è anche solidarietà e beneficenza. Quest’anno, un euro per ogni iscritto, andrà a sostegno dell’associazione di volontariato “Abio Lecco” nata nel 2007, che si occupa di rendere meno impattante e traumatico il ricovero dei bambini in ospedale e delle rispettive famiglie. Abio Lecco, dove Abio sta per “Associazione per il Bambino in Ospedale” è una onlus che promuove l’umanizzazione dell’ospedale, riducendo al minimo il potenziale rischio di trauma che ogni ricovero presenta.

Iscrizioni

Il conto alla rovescia per andare a caccia di uno dei 1200 pettorali disponibili è iniziato. Le iscrizioni apriranno lunedì 18 marzo, a partire dalle ore 21.00 sulla piattaforma www.kronoman.net.

Costo d’iscrizione invariato e fissato a 38 euro (comprensivo dell’assicurazione giornaliera) fino al 31 marzo. Quindi dal 1° Aprile al 15 maggio passerà a 45 euro e dal 16 maggio al 26 maggio il costo diventerà di 50 euro.

Ritiro Pettorali

I pettorali potranno essere ritirati dalle ore 18 alle ore 22 di venerdì 31 maggio, e dalle 9.30 alle ore 13.00 di sabato 1 giugno 2024 in Piazza Garibaldi.

Volontari

Per chi fosse interessato a diventare volontario Resegup, può scegliere se dare man forte lungo il percorso in zona di montagna, scrivendo all’indirizzo mail montano@resegup.it oppure nei tratti cittadini scrivendo all’indirizzo cittadino@resegup.it.

Media Partner

Anche per questa edizione 2024, Lecconotizie.com sarà media partner della Resegup.