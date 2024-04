Basket DR1. La Civatese va ko a Seregno

Grigiorossi sconfitti dall’ultima in classifica

“Bravi a rientrare, ma non avevamo la lucidità per vincere”

SEREGNO (MB) –Niente da fare per l’Edilcasa Civatese contro il Basket Seregno, fanalino di coda del girone Gold Centro. La formazione di coach Fausto De Lazzari paga un primo tempo sotto tono ed esce sconfitta.

Che non sia serata lo si capisce già dal primo quarto quando, con la partita ancora in bilico, i grigiorossi perdono Riccardo Rotta per infortunio. Seregno ne approfitta e, grazie alla precisione nel tiro da tre punti, va al riposo con oltre dieci punti di margine (40-28).

Dopo un terzo quarto interlocutorio, i lecchesi sono bravi a non mollare nell’ultima frazione, agganciando la formazione brianzola sul punteggio di 65-65. I grigiorossi pagano lo sforo fatto per rientrare negli ultimi minuti di partita, perdendo 81-71.

“Abbiamo iniziato la partita con poca energia in difesa – dichiara un deluso coach De Lazzari – quando ci siamo adeguati nel secondo tempo, siamo stai bravi a rientrare ma non avevamo più la lucidità per vincere”

BASKET SEREGNO – EDILCASA CIVATESE 81-71

PARZIALI: 20-14; 40-28; 57-46

CIVATE: Corti 17, Castagna 14, Panzeri 12, Galli 12, Rotta 5, Butti 4, Bianchi 3, Lomasto 2, Galliani 2, Minari, Brusadelli, Maver. All. De Lazzari.