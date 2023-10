Valsassina: Run 4 Cri appuntamento a domenica 29 ottobre

La manifestazione podistica non competitiva per sostenere la Croce Rossa Valsassina

Tre i percorsi: 3 km, 7 km e 10 km, iscrizioni aperte fino al 26 ottobre

CASSINA VALSASSINA – Sport, divertimento e beneficienza. Si terrà domenica 29 ottobre l’attesa Run 4 Cri, una manifestazione podistica non competitiva per sostenere la Croce Rossa Valsassina.

L’intero ricavato dell’appuntamento sarà infatti devoluto per l’acquisto di una sedia portantina cingolata che equipaggerà l’ambulanza della Cri Valsassina.

Sono stati pensati tre diversi percorsi adatti a tutti da 3, 7 e 10 km che prevedono tratti su strada e terreno boschivo all’interno del comune di Cassina Valsassina.

E’ possibile iscriversi entro il 26 ottobre on line scansionando il QR code in locandina, presso il punto vendita “Affari & Sport” a Lecco o la mattina stessa della gara entro lo ore 9. Al termine della competizione verrà allestito un punto ristoro per tutti i partecipanti presso il parco giochi di Cassina Valsassina. Alle ore 14 le premiazioni con animazione musicale.