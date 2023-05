VK2 Vertical. E’ di Antonioli e Ghirardi la Pasturo-Brioschi

170 atleti hanno affrontato il percorso ‘Tutt d’un fià’ fino alla vetta del Grignone

Archiviata così la 1° tappa del Vam Vertical Challenge, ‘sparata’ verticale di 7,5 km e 1800 metri di dislivello

PASTURO – Alle pendici delle Grigne Daniel Antonioli e Corinna Ghirardi sono stati incoronati vincitori della 6° Pasturo Brioschi VK2, prima tappa del neonato circuito only up Vam Vertical Challenge. Manifestazione sportiva partecipata, con 170 atleti a darsi appuntamento nel cuore della Valsassina, a Pasturo, per scalare ‘Tutt d’un fià’ il Grignone. Una vera e propria sparata in verticale, da 7,5 km e 1800 metri di dislivello, organizzata dal Team Pasturo.

Già in località Pialeral si è delineato lo scenario finale della gara, ufficializzato formalmente con l’arrivo di Antonioli al Rifugio Brioschi (1h 15′ 35”), seguito da Lorenzo Rota Martir (1h 16′ 43”) e a chiudere il podio Danilo Brambilla (1h 17′ 52”). In top five anche Luca Albini e Giovanni Zamboni.

Trionfatrice al femminile Corinna Ghirardi (1h 27′ 09”) ex azzurra di skialp che ha preceduto Ilaria Bianchi (1h 34′ 49”) e Arianna Tagliaferri (1h 35′ 29”). Quarta e quinta rispettivamente Barbara Sangalli e Debora Benedetti.

Imbattuti i precedenti record, ancora di Michele Boscacci (1h 11′ 05”) campione di skialp e della verticalista piemontese Camilla Magliano (1h 26′ 07”).

Dopo la Pasturo-Rifugio Brioschi, prossimo appuntamento la K2 Valtellina Extreme Vertical Race, in scena il 24 giugno, seconda prova del circuito che si chiuderà, sempre in Valtellina, sabato 2 settembre con la neonata Valgerola Vertical proposta a Rasura.

Per i ragazzi del Team Pasturo, capitanato da Alberto Zaccagni, gli impegni continuano: attesa a settembre la seconda edizione della Grigne Skymarathon, in programma sabato 16 settembre e valevole come tappa di Skyrunning World Series, con preiscrizioni già esaurite (300 posti). Fino al 31 maggio i pre-iscritti avranno tempo di regolarizzare la loro adesione. Qualora vi fossero pettorali vacanti, sarà data la possibilità a chi attende in waiting list di essere della partita.

Ovviamente, oltre agli atleti pre-iscritti la lista partenti andrà ampliandosi con i diversi élite che hanno manifestato interesse a partecipare (circa una quarantina). Per il momento le nazioni rappresentate sono una ventina, con provenienza anche da paesi extraeuropei come Sud America e Australia. Per maggiori informazioni: www.grigneskymarathon.com

Foto di Maurizio Torri