Festate a Ballabio: musica, spettacoli e buona cucina al Parco Grignetta

Ottimo inizio sabato sera per l’iniziativa targata LTM e Telethon

Alfredo Polvara di LTM: “Siamo felici di vedere qui così tanta gente”

BALLABIO – E’ cominciata nel migliore dei modi, sabato sera, la manifestazione Festate a Ballabio. Fino a domenica 20 agosto nella splendida cornice del Parco Grignetta ci saranno musica, spettacoli, giochi gonfiabili, servizio bar e buona cucina.

“Siamo felici di vedere qui così tanta gente – ha detto Alfredo Polvara di Lecchese Turismo Manifestazioni (LTM) -. Fino a domenica 20 agosto saremo qui a Ballabio con tante proposte e la nostra cucina che il sabato, la domenica e il giorno di Ferragosto sarà aperta anche a mezzogiorno”.

Indissolubile il legame tra LTM e Fondazione Telethon (il cui responsabile Renato Milani era presente alla serata di apertura) visto che anche questa volta i contributi andranno a favore della ricerca sulla malattie genetiche.

Soddisfatto il sindaco di Ballabio Bruno Bussola che si è detto felice di poter ospitare un nuovo appuntamento che si inserisce in un’estate di eventi molto partecipati: “Ballabio è piena di turisti e di villeggianti come da tempo non si vedeva”.

Anche il consigliere regionale Giacomo Zamperini ha portato i suoi saluti e ha fatto i complimenti al sindaco: “Finalmente Ballabio è tornata a essere viva in estate con l’organizzazione di diversi eventi e appuntamenti”.

Festate a Ballabio proseguirà per tutta la prossima settimana. Di seguito il programma.