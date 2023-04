I 50 anni del Cfpa Casargo: un anniversario ricco di testimonianze

Il prossimo 4 maggio i festeggiamenti per il 50° anniversario di attività

“E’ un onore poter condividere questo momento storico così importante”

CASARGO – Il prossimo 4 maggio il Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo festeggia il 50° anniversario di attività: un traguardo storico che deve essere celebrato e che deve diventare a sua volta un forte messaggio comunicativo nella valorizzazione di un’eccellenza territoriale. Nel pomeriggio si terrà una tavola rotonda aperta a studenti e genitori dove si potranno seguire gli interventi di ex allievi che, grazie alla eccellente formazione conseguita presso il Cfpa Casargo, hanno intrapreso una carriera di successo.

Oltre agli ex allievi, anche importanti imprenditori del territorio forniranno uno spaccato delle esigenze del settore. Tra gli argomenti trattati, particolare importanza sarà data alla centralità dei temi di Zero Sprechi, Sostenibilità e Qualità nel reperimento delle materie prime, oltre che nell’impostazione dell’attività ristorativa. Si parlerà altresì dell’inserimento, della crescita professionale e del valore aggiunto che i professionisti del settore hanno potuto verificare con mano avvalendosi dei talenti formati al CFPA Casargo. A seguire, si terrà una cena con showcooking che i ragazzi del CFPA Casargo organizzeranno in collaborazione con scuole partner italiane e straniere rivolta a istituzioni, sponsor, genitori e alunni.

“A nome di tutto il CdA, ringrazio tutti gli attori coinvolti istituzionali e non, che hanno portato il CFPA Casargo a essere un polo di eccellenza didattica. E’ un onore poter condividere questo momento storico così importante con tutte le persone che hanno lavorato nel nostro istituto e continuano a farlo. Questa è un’occasione di grande soddisfazione anche per i nostri ragazzi che da sempre rispecchiano i valori di altissima qualità, dinamicità, impegno che caratterizzano la scuola. Proprio questi valori hanno portato il CFPA Casargo a essere riconosciuto come polo di eccellenza formativa sia a livello territoriale sia a livello internazionale. Non potevamo non ricordare i 50 anni della scuola che ha sempre proposto un percorso formativo di primissimo ordine, diventando un’istituzione iconica a cui si rivolgono i più importanti imprenditori nazionali e internazionali per ingaggiare i nostri ragazzi per percorsi formativi di stage, certi della loro preparazione” commenta il Presidente Francesco Maria Silverij.

“Sarà estremamente interessante conoscere da vicino le carriere degli ex allievi che hanno frequentato il CFPA di Casargo per comprendere il valore che hanno portato nelle aziende

per le quali hanno trovato impiego. Tanto è stato fatto in questi anni e stiamo lavorando ancora di più per preparare i nostri ragazzi al mercato del lavoro. Proprio per questo tutte le testimonianze degli imprenditori che parteciperanno alla Tavola Rotonda saranno materiale preziosissimo per capire le dinamiche del settore circa le tematiche dominanti il mercato tra cui Zero Sprechi e Sostenibilità” dichiara il direttore Marco Cimino.