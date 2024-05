Primaluna. La banda di Cortabbio compie 100 anni, tanti eventi in calendario

Il primo appuntamento venerdì sera presso il santuario Santa Maria Bambina per ripercorrere la storia del gruppo

Sabato 18 maggio aperitivo, cena e musica. Sabato15 giugno festa ufficiale con la partecipazione di bande e gruppi musicali del territorio

PRIMALUNA – Un anniversario importante quello del Corpo Musicale Santa Cecilia di Cortabbio che viene celebrato con iniziative ed eventi.

Il primo appuntamento per festeggiare i 100 anni è in calendario per venerdì alle 20.30 presso il Santuario Santa Maria Bambina. A introdurre la serata sarà il presidente della banda Attilio Melesi, a cui seguirà l’intervento del Prof. Marco Sampietro che ripercorrerà la storia del Corpo Musicale.

Sarà poi la volta del Prof. Giuseppe Agostoni che invece racconterà la vita a Cortabbio degli anni 40.

A concludere gli interventi sarà Claudia Paroli con delle considerazioni sullo stato attuale delle associazioni. A fine serata la banda offrirà un rinfresco per i presenti e distribuirà un opuscolo realizzato in occasione dei 100 anni del Corpo Musicale Santa Cecilia. Il fascicolo consiste in una raccolta di emozioni, ricordi e sentimenti da parte di chi ha vissuto, in modi e tempi differenti, l’influenza della banda nella propria vita.

Il secondo appuntamento in programma è fissato per sabato 18 maggio al centro polifunzionale di Bindo, alle 19:30 cena con piatti tipici con il gruppo Valsasnails e il Gruppo Alpini di Cortenova (gli organizzatori consigliano la prenotazione al numero 3395437596). A seguire musica con il gruppo Ritmo FFF e servizio bar. La serata sarà anche l’occasione per raccogliere i fondi per il corpo musicale.

A concludere le celebrazioni per il centenario sarà la festa ufficiale il 15 giugno alle 14.30 al campo dell’oratorio di Primaluna. Ad animare la giornata la partecipazione di bande e gruppi musicali del territorio.