Venerdì a Rancio i funerali della giovane Silvia Brambilla

L’ultimo saluto verrà dato nella chiesa parrocchiale di Rancio alle 14.30

LECCO – Sono stati fissati per venerdì, alle ore 14.30 i funerali di Silvia Brambilla, la giovane lecchese di 26 anni, vittima del drammatico incidente stradale avvenuto martedì scorso, a Treviolo, in provincia di Bergamo, lungo la Statale 342.

La giovane stava viaggiando sull’auto guidata dal padre, l’architetto Massimo Brambilla, professionista molto noto in città, quando per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la vettura diretta verso Bergamo si è schiantata contro un camion fermo a causa di un guasto. L’auto, dopo il terribile impatto, ha iniziato una carambola che si è conclusa contro i new jersey in cemento che separano le due carreggiate.

Per la giovane Silvia non c’è stato purtroppo nulla da fare, il padre invece è stato portato all’ospedale in codice giallo.

Una tragedia che ha scosso l’intera comunità di Lecco, dove la famiglia Brambilla è molto conosciuta.

La camera ardente verrà allestita domani giovedì, presso la Casa Funeraria Ferranti in via Celestino Ferrario, 5. Visite giovedì 13.30 – 18.00 e venerdì 9.00 – 12.30.