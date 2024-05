Corsa in montagna. Valsassina protagonista al Campionato Italiano di staffetta Allieve/i

Nel campionato regionale oro e bronzo per le Allieve del Cortenova, oro per gli Allievi del Premana

DARFO BOARIO (BS) – A Darfo Boario, domenica scorsa, Campionato Italiano Allieve/i a staffetta di corsa in montagna, mentre i Cadette/i erano impegnati nel Trofeo Nazionale a staffetta. 85 staffette, due a testa dalle Cadette fino agli Allievi. Per il “Trofeo Nazionale” vince l’Atletica Saluzzo con la coppia Anna Laratore e Vittoria Audifreddi in 26’50”, al 2° posto l’Atletica Giò 22 Riviera con Giulia Giorda e Sofia Vesco in 27’14”, terzo posto per l’Atletica Susa Adriano Aschieris con Anita Pelissero e Chiara Montanari in 28’02”. Il campionato regionale va all’Atletica Rebo Gussago con Dafne Iacono e Chiara Capriotti in 24’43”.

Nei Cadetti vince il Trofeo Nazionale il Gs Valgerola Ciapparelli con Elia Ronchi e Davide Songini in 22’35” che vincono anche il titolo Regionale. Al secondo posto la Polisportiva Albosaggia con Edoardo Corradini e Gabriele Vanini in 22’42”, chiude il podio l’Atletica Susa Adriano Aschieris con Pietro Strazzacapa e Paolo Granzino in 22’49”.

Per il titolo italiano a staffetta Allieve vince la Sc Valchiese con Emma Zanetti e Lucia Ferrari in 39’53”, al secondo posto Serena Mascheri e Caterina Ciacci del Cs Cortenova in 40’21” e vincono il titolo Regionale, al terzo posto l’Us Quarcia Dao Conad con Paola Parotto e Caterina Vesco in 41’56”. Al secondo posto Regionale Matilde Mologni e Aurora Milesi (Pool Società Atletica Alta Valseriana) in 42’25” e al terzo posto Arianna Buzzoni e Sandra Buzzoni (Cs Cortenova) in 44’29”.

Al maschile vincono gli Allievi della Sport Projet Vco con Pietro Ruga e Christian Piana in 30’31”, al secondo posto l’Asd Podistica Valle Varaita con Matteo Bagnus e Daniele Mattio in 31’34”, al terzo posto Francesco Gianola e Moris Gianola del Premana in 32’12” e vincono anche il titolo Regionale. Al secondo posto regionale la Polisportiva Albosaggia con Filippo Bertazzini e Matteo Bonetti in 32’56” e al terzo posto l’Atletica Valle Brembana con Riccardo Goglio e Licini Gabriele in 33’38”.

