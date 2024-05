Elezioni: il presidente Attilio Fontana a Merate per sostenere Massimo Panzeri

Il presidente Fontana sarà a Merate giovedì 30 maggio alle 12

La visita si terrà alla riserva del lago di Sartirana per mostrare gli investimenti realizzati anche grazie al contributo della Regione

MERATE – Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in visita a Merate per sostenere la candidatura del sindaco uscente Massimo Panzeri. L’appuntamento è per giovedì 30 maggio alle 12 nell’area della riserva del lago di Sartirana.

Una location scelta intenzionalmente per mostrare al numero uno di Regione Lombardia gli interventi portati avanti dall’amministrazione comunale, negli ultimi tempi, sull’area verde meratese anche grazie al contributo del Pirellone che nel 1983 riconobbe il lago di Sartirana come riserva naturale.

Tra gli investimenti effettuati vanno annoverati quelli per la realizzazione dei cinque nuovi pozzi di captazione delle acque, la messa in sicurezza dei camminamenti e la realizzazione di una nuova fognatura bianca per lo scarico delle acque meteoriche nel bacino idrico. Riqualificata e sistemata anche la foce del lago con la posa di una paratia elettronica, azionabile anche a distanza, la messa in sicurezza delle alberature lungo il sentiero pedonale, la pulizia dei canali e il rifacimento di due ponticelli in legno. Da completare, non appena le condizioni meteo lo permetteranno, la realizzazione di un nuovo accesso alla riserva, in prossimità di via Volta, nella zona del cimitero, in modo da poter creare un percorso di entrata e uscita dal percorso a lago anche quando l’intero anello lacustre non è interamente fruibile per via delle limitazioni previste dal piano integrato della riserva.

Al termine dell’incontro seguirà un aperitivo.