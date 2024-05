Parte da Osnago la rassegna “Caffeine – Incontri con la danza”

La rassegna è in programma dal 1° al 29 giugno

Danza contemporanea e teatro danza in parchi, ville, piazza e giardini della Brianza

OSNAGO – In arrivo la quindicesima edizione del Festival Internazionale della danza contemporanea dal titolo “Caffeine – Incontri con la danza“, realizzata con il patrocinio di Regione Lombardia e provincia di Lecco, con il contributo dei Comuni di Robbiate, Osnago, Paderno D’Adda, Usmate Velate, Verderio e con la collaborazione del Comune di Casatenovo. Un progetto di Piccoli Idilli Aps, realizzato con il contributo del Fondo Sostegno “Arti dal Vivo“, fondazione Comunitaria del lecchese, Acinque, Lario Reti Holding e Silea. L’appuntamento è per il primo giugno ad Osnago in Piazza della Pace dalle ore 18.

Il programma del primo giugno

Alle ore 18.30 : Elena Copelli con “Incomunicante”

Gli altri appuntamenti

Il 9 giugno alle ore 18 a Casatenovo (Villa Mariani) – “Come le star”, in collaborazione con ISS F. Viganò.

alle ore 18.30 a Robbiate (Villa Concordia) – “Joshua Monten Dance Company”, Linearity. Alle ore 19: “Kinesis Cdc”, Fa’atama Il 29 giugno alle ore 18.30 a Usmate Velate (Piazza Pertini) – “Zerogrammi”, vicina distanza con Giorgia Gasparetto e Priscilla Pizziol. Alle ore 19: Stefano Cortinovis, Dàlmon

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero