Estate di lavori nelle scuole di Calolzio, partito il cantiere a Foppenico

Quasi conclusi i lavori di ampliamento nel plesso di Sala

Nella scuola secondaria di primo grado Manzoni creata un’aula Stem

CALOLZIOCORTE – Un’estate di lavori nelle scuole di Calolzio: a margine della conferenza stampa per la presentazione del nuovo servizio di mensa scolastica, l’assessore all’istruzione Aldo Valsecchi ha fatto il punto sui lavori svolti durante l’estate nei mesi estivi e sugli interventi futuri che riguarderanno i vari plessi.

“Fermo restando che ci sarà un’apposita commissione consigliare sul piano di diritto allo studio per illustrare tutte le novità, i mesi estivi sono stati l’occasione per effettuare alcuni interventi nei plessi scolastici della città – ha detto Valsecchi -. Nella scuola dell’infanzia del Pascolo abbiamo apportato delle migliorie ritinteggiando le pareti e effettuato i lavori di riqualificazione dell’area esterna che sarà utilizzata sia dalla scuola che dal Centro Diurno Disabili Rugiada. Lavori di manutenzioni e ritinteggiatura sono stati effettuati anche nella scuola dell’infanzia di via Lavello”.

Lavori anche alla scuola media Manzoni dove è stato riqualificato l’archivio scolastico e alcune aule, unite nel periodo covid per ingrandirle, sono state riportate allo stato originario. Avviati anche i lavori per la creazione di una aula Stem, uno spazio dotato di strumentazioni tecniche.

“Sono partiti anche i cantieri per la riqualificazione del plesso di Foppenico (per permettere lo svolgimento dei lavori i bambini dell’asilo sono trasferiti a Sala, ndr). Per il primo lotto si prevede una tempistica di 14 mesi, mentre i lavori del secondo lotto dureranno 17 mesi. Sarà garantito il trasporto con il bus da Foppenico a Sala per i bimbi della scuola dell’infanzia”.

Quasi conclusi anche i lavori di ampliamento alla scuola di Sala, manca solo la realizzazione di un ponticello di collegamento tra la struttura nuova e quella vecchia, trattandosi di un manufatto un po’ particolare si sono verificati dei ritardi a causa delle difficoltà nel reperire i materiali. Sempre a Sala è stato creato anche un corridoio verde all’esterno della struttura.

“E’ stata una estate decisamente impegnativa ma ricca di soddisfazioni. Non siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste che erano davvero tante, ma abbiamo fatto il possibile – ha concluso Valsecchi -. Voglio però sottolineare l’ottima collaborazione tra comune e insegnanti“.

Piedibus, attive tutte le linee

Buone notizie anche sul fronte Piedibus, dopo le difficoltà degli anni scorsi è stato riconfermato il prezioso aiuto della sessantina di volontari impegnati su tutte le 7 linee che, quotidianamente, accompagnano a scuola circa un centinaio di bambini. “I volontari ci avevano chiesto delle pettorine per essere più visibili – ha aggiunto Aldo Valsecchi – dobbiamo ringraziare l’intervento di uno sponsor che ha donato le pettorine”.