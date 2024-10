Avviso urgente dell’Opera Don Guanella: “Nessun operatore è autorizzato a chiedere offerte”

Tentativi di truffa sono stati segnalati tra Lecco e Valmadrera

“Purtroppo un truffatore sta utilizzando in maniera fraudolenta il nome dell’Opera Don Guanella”

LECCO – Un avviso urgente diramato pochi minuti fa via social dall’Opera Don Guanella per mettere in guardia tutti i cittadini da sedicenti collaboratori che chiedono offerte. I tentativi di truffa sono stati infatti segnalati tra Lecco e Valmadrera.

“Nessun collaboratore della nostra comunità è stato autorizzato a recarsi presso le abitazioni per richiedere offerte – ha fatto sapere don Agostino Frasson -. Purtroppo, un truffatore sta utilizzando in maniera fraudolenta il nome dell’Opera Don Guanella per ingannare e derubare persone, in particolare anziani, nelle località di Lecco e Valmadrera.

Vi invitiamo a prestare massima attenzione e a segnalare questa truffa, avvisando le persone più vulnerabili”.