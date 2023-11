Bellano. Cade da un muro con un escavatore, grave infortunio a Bonzeno

Intervento dei soccorsi alle 8.30 di oggi, sul posto anche l’elisoccorso

I Vigili del Fuoco hanno recuperato il ferito dalla zona impervia e lo hanno affidato alle cure dei sanitari

BELLANO – Il comando dei Vigili del Fuoco sta intervenendo a Bellano con un autopompa dal distaccamento di Bellano e la squadra Speleo Alpino Fluviale per soccorrere una persona, un operaio di 35 anni residente in Provincia di Sondrio, coinvolto da un infortunio. L’allarme è scattato intorno alle ore 8.30 in frazione Bonzeno quando l’uomo, per cause da accertare, è caduto con un piccolo escavatore da un muro alto un paio di metri.

In collaborazione con i sanitari, sul posto l’ambulanza del Soccorso Bellanese e l’automedica, la squadra ha trasportato la persona all’ambulanza che ha poi portato il ferito fino all’elisoccorso giunto da Como. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Varese in gravi condizioni (codice rosso) con traumi alla testa, al volto e al torace. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della scena e collaborato agli atti d’indagine degli enti preposti.