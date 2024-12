Incidente mortale a Calolzio, la vittima è Luisella Casula, 76 anni

La donna, residente a Vercurago, stava probabilmente facendo rientro alla sua abitazione quando è stata investita

VERCURAGO – E’ Luisella Casula, 76 anni, la vittima del drammatico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì, in via Cavour, all’incrocio con Corso Dante, al confine tra Vercurago e Calolzio.

La donna stava probabilmente facendo rientro alla sua abitazione a Vercurago quando è stata investita da un’auto in svolta, guidata da una 40enne, mentre attraversava la strada in un tratto senza strisce pedonali. Nell’impatto, l’anziana è stata travolta e trascinata per alcuni metri sull’asfalto.

In posto si erano prontamente portati i soccorritori, allertati in codice rosso, e i Vigili del Fuoco, che avevano estratto il corpo della donna rimasto incastrato sotto il veicolo. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

Soccorsa anche la donna alla guida dell’auto, illesa ma comprensibilmente in stato di shock.

Al momento del sinistro Luisella Casula non aveva con sé i documenti, per questo non è stato possibile identificarla sin da subito.