Contratto di Fiume, firmato il documento d’intenti: “Nuovo importante tassello”

Amministrazione, enti del terzo settore e cittadini insieme per la riqualificazione dei nostri torrenti

Si lavora al programma di azione per definire azioni integrate e condivise per il raggiungimento degli obiettivi

LECCO – E’ stato firmato stamattina, 8 settembre, il Documento di Intenti (approvato dalla Giunta a inizio agosto) che porterà entro la fine dell’anno alla sottoscrizione del “Contratto di Fiume”. Un nuovo importante tassello che coinvolge amministrazione pubblica, enti del terzo settore e cittadini.

“Quando si lavora in squadra e si ha un obiettivo comune anche i tempi si velocizzano – ha detto l’assessore all’ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi -. Il contratto è un documento volontario, perciò significa che alla base c’è la voglia di stare qui e lavorare insieme. Questo contratto è stato costruito insieme e mettere la firma al documento d’intenti è un passo che ha il suo peso. Oggi dobbiamo interrogarci sugli obiettivi perché una volta scritti bisogna mettere energia per realizzarli. E’ possibile fare qualcosa di concreto solo se tutti abbiamo ben chiaro dove vogliamo andare e questo è sicuramente un tassello importante. Alcune identità che il nostro territorio ha perso, mi viene in mente l’archeologia industriale, sono state perse perché questo intento di lavorare assieme non era ben chiaro”.

Promosso dal Comune di Lecco, con Legambiente Lecco, Impresa Sociale Girasole e con il contributo di Fondazione Cariplo, il progetto “Corridoi Blu: i Fiumi come Bene Comune” si pone come obiettivo la riqualificazione del territorio fluviale (in particolare i torrenti Gerenzone, Caldone e Bione), attraverso azioni concrete assunte di comune accordo. Oggi è stata posta la firma al Documento di Intenti del Contratto di Fiume di Lecco, questo atto dà quindi formalmente avvio ai processi che porteranno alla scelta degli obiettivi operativi e alla sottoscrizione del Contratto di Fiume.

Franco Raimondi, del team tecnico dei contratti di fiume – Ersaf Lombardia, ha fatto il punto sulla strutturazione dei contratti: “Il percorso non si conclude con la firma anzi, è l’inizio di una fase di monitoraggio in cui si delineano gli obiettivi raggiunti e da raggiungere – ha detto -. Prima, da ottobre, sarà definito il programma di azione (triennale) dove saranno definite le azioni integrate e condivise per il raggiungimento degli obiettivi”.

“Oggi firmiamo il documento d’intenti – ha detto Veronica Nessi, referente tecnica progetto “Corridoi Blu” – una conferma di tutto ciò che è stato condiviso fino ad oggi e una conferma della volontà di aderire e partecipare a tutti i momenti successivi”.