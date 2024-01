E’ morto Beppe Piras, appassionato collaboratore del Csc Cortenova

“Appassionato ed entusiasta collaboratore. Da parte di tutti noi le più sentite condoglianze alla famiglia”

CORTENOVA – Una triste notizia ha colpito la comunità di Cortenova in Valsassina con la prematura scomparsa di Beppe Piras, classe 1971. La notizia è stata annunciata dal CSC Cortenova, associazione sportiva che ha condiviso il dolore della perdita di un collaboratore appassionato ed entusiasta.

Beppe Piras, figura stimata nel contesto del CSC Cortenova e da anni appassionato allenatore dei portieri della squadra di calcio, lascia un vuoto insostituibile anche nella grande famiglia sportiva valsassinese. Il CSC ha reso omaggio al contributo di Piras con un messaggio di cordoglio, sottolineando quanto il suo impegno e entusiasmo abbiano influenzato positivamente l’associazione.

“Oggi è lutto per la prematura scomparsa di Beppe Piras, nostro appassionato ed entusiasta collaboratore. Da parte di tutti noi le più sentite condoglianze alla famiglia. Buon viaggio Beppe: non dimenticheremo quanto di buono hai fatto per il Cortenova”, ha dichiarato il CSC Cortenova.

La notizia della morte di Beppe Piras, sposato con tre figli, di professione forgiatore in un’azienda di flange della Valsassina, ha scosso profondamente la comunità locale, e numerosi sono stati gli attestati di affetto e le espressioni di cordoglio provenienti dai membri del CSC e da chiunque abbia avuto il piacere di conoscerlo.

Non ancora stabiliti giorno e ora dei funerali.