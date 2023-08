Ennesima tragedia in montagna. Morto scalatore di 77 anni ai Piani di Bobbio

Il dramma si è consumato poco dopo le 12 di oggi, giovedì

L’uomo, originario del Milanese, era impegnato in un’ascesa sullo Zucco Pesciola

PIANI DI BOBBIO- Ennesima tragedia in montagna quella che si è registrata poco dopo le ore 12 di oggi ai Piani di Bobbio, dove uno scalatore di 77 anni, Giuseppe Frigerio, originario del Milanese, ha perso la vita mentre era impegnato sullo Zucco Pesciola.

Fatale per l’uomo, originario di Locate di Triulzi (MI), una caduta mentre si trovava nel tratto terminale della cresta Ongania. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento da parte dei Carabinieri di Introbio. L’alpinista è precipitato dalla cresta sommitale tra lo Zucco di Pesciola e lo Zucco Campelli, in uno dei canali impervi che si trovano verso la località “Sentiero degli Stradini”.

La chiamata ai soccorsi è stata lanciata alle 12.12 con l’arrivo sul posto dello staff medico-tecnico dell’elisoccorso di Como, allertati anche i volontari del Soccorso Alpino della Valsassina e Valvarrone. Inutile però l’intervento dei soccorritori che, raggiunto l’uomo, lo hanno già trovato privo di vita. L’intervento si è concluso alle 14.

Soltanto domenica scorsa, sempre sullo Zucco Pesciola, una ragazza di 20 anni residente nell’erbese era stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza in seguito a una caduta mentre stava arrampicando.