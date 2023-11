Il rapper Baby Gang condannato a 5 anni e 2 mesi per la sparatoria a Milano

I magistrati si sono espressi contro il rapper lecchese già condannato per rapina

6 anni e 4 mesi anche per il ‘collega’ Simba La Rue

LECCO – Il rapper lecchese Zaccaria Mouhib, in arte ‘Baby Gang’, condannato a 5 anni e 2 mesi di reclusione per la sparatoria avvenuta tra la notte del 2 e del 3 luglio 2022 a Milano in cui rimasero feriti due giovani originari del Senegal.

Per l’episodio vennero arrestate undici persone, tra cui il rapper lecchese e Simba La Rue, 23enne di Merone, anch’egli condannato a 6 anni e 4 mesi.

Questa la decisione presa oggi, mercoledì, dai giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano. Il rapper, finito al centro di diversi altri fatti di cronaca, era già stato condannato lo scorso gennaio a 4 anni e 10 mesi per rapina.

Oltre ai due noti trapper erano stati arrestati altri giovani parte del loro entourage, di cui sei residenti nella provincia di Lecco si tratta: di un 25enne senegalese di Garlate già attenzionato nel mese di luglio 2022 (per il concorso nel sequestro del rapper Baby Touché) e del fratello 26enne, un 24enne senegalese residente a Lecco e un coetaneo di Calolzio considerato il manager dei due trapper e l’unico ai domiciliari, un 28enne nativo della Guinea Bissau residente a Sirone e un giovane albanese classe 2000 residente a Lecco.