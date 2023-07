Incidente a Montevecchia, ciclista soccorso in gravi condizioni

Violento scontro tra un’auto e una bici stamattina in via Monza

Oltre all’ambulanza e all’automedica, sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso

MONTEVECCHIA – Brutto incidente a Montevecchia nella mattinata di oggi, domenica 30 luglio. L’allarme è scattato intorno alle 8.30 in via Monza dove un ciclista si è scontrato in maniera molto violenta con un’auto. Sul posto sono subito giunte un’ambulanza e l’automedica, insieme all’elisoccorso che si è alzato in volo da Milano.

Ad avere la peggio un ciclista di 39 anni che è stato trasportato proprio dall’elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso (molto critico). Sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del grave incidente.