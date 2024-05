Mandello. Concluso il corso di educazione stradale per la scuola dell’infanzia

Il corso è stato tenuto dagli agenti di Polizia Locale Chiara Lafranconi e Laura Marinangeli

MANDELLO DEL LARIO – L’Assessorato all’Istruzione, in collaborazione con l’Assessorato alla Sicurezza, ha riproposto con il Comando di Polizia Locale, il corso di educazione stradale per gli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia. Il corso è stato tenuto dalle agenti di polizia locale Chiara Lafranconi e Laura Marinangeli.

La prima lezione teorica si è svolta in classe. La seconda dedicata al territorio cercando di sollecitare l’attenzione sui cartelli stradali e sui passaggi pedonali, spiegando il significato della segnaletica stradale con richiamo alle norme di comportamento in qualità di pedoni, conducenti di biciclette e passeggeri di autovetture e infine, una terza lezione pratica in bicicletta su strada.

La “biciclettata” si è svolta lungo il seguente percorso: Piazza Mercato, Piazza Garibaldi, Piazza Italia, ritorno in Piazza Mercato, hanno percorso via Medaglie Olimpiche, via la Meria, via Fra Bernardo, nuovamente via Medaglie Olimpiche per ritornare in piazza mercato dove il Sindaco Riccardo Fasoli e l’Assessore alla cultura e istruzione Doriana Pachera attendevano i ciclisti.

La prova pratica si è tenuta per la scuola dell’infanzia di Molina S.G. Antida il giorno 3 maggio, per le scuole di Somana, Monastero e Olcio il giorno 8 maggio al mattino, per la scuola dell’infanzia di S.G. Antida sempre il giorno 8, ma al pomeriggio. Tutti gli alunni hanno ricevuto al termine della prova la patente e uno zainetto contenente una pettorina e una fascia.

“Per la corretta riuscita dell’esperienza si ringraziano il Soccorso degli Alpini, i volontari della Protezione Civile e gli Agenti di Polizia Locale Boscolo, Lafranconi e Marinangeli” conclude così Doriana Pachera, Assessore alla Cultura e Istruzione.