Introbio. A fuoco una villa: salvi i due proprietari

L’incendio è divampato intorno alle 20 di stasera, lunedì

Ingente la mobilitazione di mezzi di soccorso giunti in piazza Carrobbio. I due proprietari si sono messi in salvo

INTROBIO – Spaventoso incendio questa sera, lunedì, intorno alle 20, in una villa situata in piazza Carrobbio a ridosso del bosco. Le fiamme si sono sprigionate in pochi istanti andando a invadere l’abitazione, lambendo e bruciando diversi locali.

Fortunatamente le due persone presenti in quel momento all’interno dell’abitazione sono riuscite a mettersi in salvo.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto di tre mezzi de Vigili del Fuoco di Lecco e uno da Valmadrera e un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina.

Presenti sul posto anche i carabinieri della stazione di Introbio.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono ancora in corso, così come resta ancora da chiarire cosa abbia innescato l’incendio.