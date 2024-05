Calcio. Iscrizioni aperte al torneo “Football – 7. Viale Championship”

Prima edizione della kermesse calcistica organizzata dal GS Aurora San Francesco

LECCO – Tutto pronto per la prima edizione del torneo di calcio “Football – 7. Viale Championship” organizzato dal GS Aurora San Francesco che si terrà sul campo in sintetico del gruppo sportivo lecchese di via Santo Stefano.

Martedì 11 giugno inizieranno le fasi a Gironi, che proseguiranno anche nelle giornate del 12, 13, 14, 18, 19, 20 e 21 giugno, quindi i quarti di finale il 26 giugno e le semifinali il 24. Mentre la finalissima è in programma per venerdì 28.

Iscrizioni aperte ad un totale di 16 squadre e per tutte le info contattare il numero: 3803263935.