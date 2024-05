“L’acqua fa scuola”: nominate 13 Blue School per l’educazione ambientale

300 classi e circa 6.000 studenti hanno partecipato al progetto di Lario Reti Holding e Ato

Premiate anche 16 scuole vincitrici del concorso che si sono divise un montepremi da 5.000€

LECCO – Anche quest’anno le scuole della provincia di Lecco hanno aderito numerose al progetto di educazione ambientale “L’acqua fa scuola”, proposto dall’Ufficio d’Ambito di Lecco e Lario Reti Holding.

Il progetto è stato ideato per aiutare gli studenti a riflettere sull’importanza dell’utilizzo corretto dell’acqua, in linea con i principi di salvaguardia, tutela e rispetto della risorsa idrica. All’iniziativa hanno aderito 300 classi e circa 6.000 studenti, che ha proposto laboratori in classe, piattaforme online, visite guidate agli impianti del servizio idrico e un concorso dedicato alle scuole della Provincia di Lecco.

A partire da quest’anno scolastico è stata, inoltre, introdotta una novità: i marchi di qualità Blue School, dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, e Blue School Kids, riservato alle scuole dell’infanzia. Il marchio viene attribuito agli istituti che hanno aderito maggiormente alle proposte del progetto “L’acqua fa scuola”, anche in rapporto al numero totale di studenti del plesso.

Ottenere il marchio Blue School significa credere nella continuità della proposta educativa e nel valore dell’educazione ambientale come strumento di crescita e formazione delle nuove generazioni. Contemporaneamente alla consegna degli attestati Blue School, si sono svolte anche le premiazioni delle 16 scuole vincitrici del concorso, che si spartiscono un montepremi da 5.000€ per l’acquisto di materiale didattico, messi in palio dall’Ufficio d’Ambito e da Lario Reti Holding.

L’Ufficio d’Ambito e Lario Reti Holding prevede di riproporre il progetto per l’anno scolastico 2024/2025: maggiori informazioni in merito saranno inviate agli istituti scolastici nei prossimi mesi.

Di seguito sono elencate le 13 Blue School e i 16 vincitori del concorso.