Esce di strada abbatte alcuni cartelli e finisce nel parcheggio della Canottieri

L’incidente è avvenuto questa mattina alle 11.50

Due le persone che sono rimaste lievemente ferite

LECCO – E’ uscito di strada finendo in un’aiuola, abbatendo alcuni cartelli stradali per poi finire la sua corsa nel parcheggio situato davanti alla sede della Canottieri Lecco in via Nullo.

E’ successo stamattina, alle 11.50 circa, vittima dell’incidente due persone anziane una donna di 71 anni e un uomo di 83, quest’utimo alla guida dell’auto.

Un malore la probabile causa che ha portato l’83enne a pardere il controllo del mezzo uscito di strada. Nessun altra persona è stata coinvolta, cosi come non sono stati coinvolti altri mezzi. I due anziani, fortunatamente, non hanno riportato gravi ferite, mentre il personale sanitario giusto sul posto a bordo dell’ambulanza ha prestato le cure all’uomo.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale e gli agenti della Polizia di Stato.