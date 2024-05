Il ciclista sulla rampa di accesso di via della Pergola

L’episodio fortunatamente non ha avuto conseguenze

LECCO – In bicicletta contromano sulla Statale 36 all’altezza dello svincolo di via Della Pergola a Lecco. E’ successo nella mattinata di oggi, giovedì 9 maggio. L’episodio fortunatamente non ha avuto conseguenze nonostante l’alta pericolosità della manovra. Purtroppo non sono nuovi comportamenti di questo tipo sulla Statale 36.