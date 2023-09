Ore 8.00 – Incidente sulla SS36 prima dell’Orsa in direzione Sud

LECCO – Incidente lungo la SS36 poco prima dell’uscita Lecco Nord (Orsa Maggiore), in direzione Sud. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina, venerdì, con due persone che sono rimaste ferite, un giovane di 26 anni e una donna di 66. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: l’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e le forze dell’ordine. Code per chi sta viaggiando in direzione Lecco – Milano.