Quattro ragazzi in pericolo sul Resegone, salvati nella serata di domenica

L’intervento dei soccorsi poco dopo le 18 di ieri a 1.600 metri di quota

LECCO – Erano in pericolo in una zona impervia del Resegone, nei pressi del Pizzo Morterone, a circa 1.600 metri di quota. I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 18 di ieri, domenica, per prestare aiuto a quattro ragazzi in pericolo.

Dal comando dei Vigili del Fuoco di Lecco sono partiti tre uomini del nucleo SAF (speleo alpino fluviali) a bordo di un mezzo fuoristrada e due volontari del soccorso alpino. Una volta localizzati, i ragazzi in difficoltà sono stati riportati in luogo sicuro. Una ragazza è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari ed è stata trasportato all’ospedale di Lecco in codice verde (poco critico).

L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa quattro ore e mezza. Nell’occasione i soccorsi hanno voluto rammentare a tutti coloro che frequentano la montagna la necessità di utilizzare attrezzature adeguate alle temperature invernali e idonee alle zone impervie.